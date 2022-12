RAC1 tanca 2022 amb 300.000 oients més que Catalunya Ràdio

es manté com la ràdio líder a Catalunya i supera aper 307.000 oients. Això és el que es desprèn del primer(EGM) de la temporada i l'últim d'aquest 2022, que situa l'emissora del grup Godó amb 847.000 oients diaris mentre que la ràdio pública catalana es queda en 540.000 i lacompleta el podi amb 384.000.Per altra banda, una altra dada destacada és que elperd oients a la. Per una banda, RAC1 ha perdut 86.000 oients en un any i Catalunya Ràdio 29.000. Malgrat tot, l'emissora delmarca el tercer millor any de la seva història pel que fa a audiències.Pel que fa a la batalla dels matins, El món a RAC1 dees manté com a líder amb 636.000 oients malgrat perdre'n 96.000 mentre que El Matí de Catalunya Ràdio depuja i retalla distàncies, quedant-se en 409.000 oients. Als caps de setmana, el Via Lliure de RAC1 fa encara més gran la distància amb El Suplement, que pateix una lleugera caiguda.En l'altra franja destacada del dia, la tarda, el Versió RAC1 detambé manté el liderat malgrat perdre audiència i La Tarda de Catalunya Ràdio d'augmenta lleugerament en oients però també es manté en segona posició.

