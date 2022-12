«Un dels 'Joc de Cartes' més tensos» tria el millor restaurant informal del Baix Ebre

Susanna i la seva germana són l'ànima de La Tasca de Sant Jordi de l'Ametlla de Mar Foto: TV3



Els restauradors han estat molt competitius entre ells i han votat molt a la baixa. En alguns moments les ganivetades es notaven a l'ambient. Al final, però els vots del Marc han equilibrat la balança tot i que confirmant la victòria de la Tasca Bohèmia, ningú mereixia ser suspès.

Als espectadors ens hauria agradat un programa més amable i sense tanta competència a la baixa, ja que cadascun dels restaurants mereix estar al lloc on estan i no amb unes notes a la baixa, ja que com demostren en el seu dia a dia, els ebrencs i les ebrenques tenim quatre bons restaurants on anar a menjar i una flor no fa primavera. Al cap i a la fi, és televisió i tots tenen el seu mèrit i mereixen un reconeixement a la seva feina.