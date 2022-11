Mor als 79 anys Christine McVie, cantant de la llegendària banda Fleetwood Mac

La cantant de l'exitosa banda, ha mort "en pau" als 79 anys aquest dimecres després d'una breu malaltia. El seu entorn més proper li ha fet costat fins al darrer moment i l'ha acompanyat a l'hospital on estava ingressada. Així ho ha comunicat la família de l'artista a les xarxes socials.", han expressat. "Va ser la millor música amb qui qualsevol hauria pogut comptar per formar part de la seva banda i la millor amiga amb què es podria somiar", han continuat. S'ha apagat, així, la veu de temes com "", "", "", "" o "".McVie va néixer a la ciutat britànica de Lancashire el 1943 i 27 anys després, es va unir a Fleetwood Mac. Rock amb arrels en el blues. Grans àlbums com(1975),(1977) o(1979); i èxit mundial. La gran carrera de l'artista li va permetre guanyar-se un lloc al, reservat per uns pocs escollits.

