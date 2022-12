Aquests són els 10 artistes més escoltats a Spotify el 2022

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS Ed Sheeran Harry Styles Justin Bieber Kanye West Eminem

"As It Was", de Harry Styles "Heat Waves", de Glass Animals "STAY", de The Kid LAROI amb Justin Bieber "Me porto bonito", de Bad Bunny, Chencho Corleone "Tití me preguntó", de Bad Bunny "Cold Heart/PNAU Remix", d'Elton John i Dua Lipa "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52", de Bizarrap i Quevedo "Enemy (with JID)", d'Imagine Dragons "Ojitos lindos", de Bad Bunny i Bomba Estéreo "Running Up That Hill (A Deal With God)", de Kate Bush

ha acabat amb l'espera dels usuaris més entusiastes i ha fet públic el recompte dels artistes i les cançons més reproduïdes l'any 2022. Un dia esperat per molts, però que no acostuma a sorprendre. Tampoc ho ha fet en aquesta ocasió. El nom propi ha tornat a ser, per tercer any consecutiu, el de, que encapçala la classificació de cantants amb 18.300 milions de reproduccions. La cançó més exitosa enguany ha estatha estat, amb molta diferència, l'artista catalana més escoltada arreu del planeta. És l'única cantant del país amb representació a la llista. Segueixen al totpoderós Bad Bunny, la cantant i compositora estatunidencai el raper canadencPel que fa als àlbums, Harry Styles ha deixat sense opcions als seus perseguidors més immediats, amb "As It Was". Fins i tot, Spotify l'ha qualificat d'""., ocupa el saon graó del podi; mentre que, la col·laboració deamb, el tercer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor