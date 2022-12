​Nació 2.0: una evolució necessària

Just fa sis mesos anunciàvem la integració de NacióDigital en el grup editorial que presideixo. Abraçant l'herència rebuda, ja llavors prometíem més periodisme, més compromís amb el país i amb el futur, més proximitat a les comunitats locals i més proximitat a les audiències. I també donàvem alguna idea de quins serien els: reforç de l'estructura empresarial,de cobertura de l'edició nacional, i "uni complet de, tant de la mateixa marca com de totes les webs del grup".Avui llancem unaaldel futur. El que inicialment havia de ser una simple neteja de cara, en espera de canvis més profunds que triguen més a implementar-se, ha anat molt més enllà. Començant per la marca -és ara, perquè al segle XXI digital ja ho és tot-, passant pel mateix disseny o el plantejament de nous formats i productes editorials, molt enfocats en l'audiovisual,és ara més fresc, més modern, més net, més llegidor i més usable. Ho explica molt bé en aquest article Albert Salord , director Digital del grup i artífex del procés de redisseny, en coordinació amb, amb l’autor del disseny,, i amb el responsable de tecnologia,Aquest és el primer pas d'un projecte que tot just ha començat i que exigeixamb una autonomia ben orientada i amb una millor integració entre si mateixes i amb l'edició nacional. Tot això implica canvis en l'organització i en la cultura de: cal col·locar l'usuari al centre de totes les decisions i adoptar una, que impliqui i alineï tota l'estructura,entre redacció, negoci i tecnologia, i que acompanyi a la redacció en els nous objectius.I, en l'aspecte editorial seguim amb refermat en aquest manifest -, però ampliem la visió i la cobertura a altres vectors de l’actualitat que ara comencen a tenir més pes. Venim d’uns anys molt marcats per, onés líder i referent, i ara cal obrir el focus i ampliar la perspectiva, cobrint altres àmbits relacionats ambi les noves tendències de consum de la informació,, la reindustrialització, o el model econòmic. Són temes i preocupacions que formen part de la conversa, que interessen i preocupen, i onha d'assolir. D'aquí els nous verticals, Impacte Next , als que aviat se'n sumaran de nous, per seguir l’èxit de Criar.cat en la generació de comunitat.Elque estem construint,, aspira a convertir-se en referent mediàtic de la Catalunya postprocés, enfocat a una gran majoria transversal de país: un públic jove, femení, universitari, polititzat però no polaritzat, modern, catalanista i internacionalista, conscient de les arrels, preocupat pel futur del planeta i per l'evolució de la societat i l’economia.centrat en el futur, en la modernitat, en la civilització i en la cultura.Crec que tenim l'oportunitat dei relacionar-nos més profundament amb les comunitats locals i verticals. Crec que la creació de comunitats, tant locals com verticals, és la clau per millorar, i conduir els usuaris a models de negoci que contribueixin a la sostenibilitat dels mitjans.Ja he dit altres vegades que, un projecte de país, ambiciós, independent, rendible i d'una rellevància que perduri. De moment, amb més de 80 treballadors -60 dels quals periodistes-, som, i també en cobertura local, amb 21 edicions locals (les 19 de Diari de Terrassa ) arreu de Catalunya. Tenim molta feina per fer i esperem fer-nos. Seguim!

