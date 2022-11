La Unió Europea amenaça de prohibir Twitter si Musk no modera els continguts d'odi

Laha amenaçatamb prohibirsi decideix no moderar els continguts d'odi i la desinformació a la xarxa social. El comissari europeu de polítiques digitals,, ha mantingut aquest dimecres una videoconferència amb el magnat per informar-lo que no fer-ho, seria incomplir amb la nova llei de Serveis Digitals, tal com ha avançat el Financial Times.La llei en qüestió, aprovada el mes passat, estableix que les grans plataformes d'internet han de seguir una, per controlar de prop els comptes que incitin a l'odi i lluitar contra la desinformació. A més del veto als països de la Unió, Twitter també s'enfronta a unaDavant l'allau de peticions de Breton i altres alts càrrecs europeus, Musk ha promès, segons el Financial Times, que complirà amb una llei que considera "". No és el mateix que va dir quan tot just acabava de comprar la plataforma. "", va afirmar aleshores en una piulada.

