Alerta amb les compres nadalenques: torna l'estafa de les monedes d'euro falses

Tornen les festes dei, amb elles, les compres en massa. La població que no s'ha abonat definitivament al comerç per internet es llança al carrer i les transaccions de diners en efectiu recuperen nivells d'un passat que ja sembla llunyà. L'escenari perfecte pel retorn de les estafes. Laha alertat que ha tornat a detectaren circulació."Hi ha moltíssimes monedes que són gairebé iguals a les d'1 euro, però", ha assegurat el cos, amb l'etiqueta "". Fa poques setmanes, ja havia avisat que estaven circulantsimulant ser dos euros. Ara, es tracta de monedes deNo és l'única estafa amb què els compradors es poden trobar aquest final d'any, pel qual convé estar molt alerta i seleccionar molt bé els comerços que es visita. A tot això, cal afegir l'existència d' ofertes enganyoses , com les detectades per l'pel Black Friday

