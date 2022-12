Dos nous canals i una família més àmplia de newsletters

Impacte: clima, medi ambient i sostenibilitat

Next: el punt de trobada de la comunitat digital

Newsletters adaptades a tots els gustos

El Bon dia de Nació , el butlletí de primera hora amb totes les notícies imprescindible per començar el dia i informació de servei com ara el preu de la llum o l'estat del trànsit, i també la fotografia del dia. L'editarà Irene Montagut i el podreu rebre cada dia a les 7 del matí. Si us hi voleu subscriure, ho podeu fer aquí.

Més enllà dels canvis de disseny i el canvi de nom -hem perdut el digital- també podeu començar a descobrir els dos nous canals del diari. Són, dedicats, respectivament, a abordar la situació d'emergència climàtica que viu el planeta i també tots aquells aspectes que interessen a les noves generacions relacionats amb les xarxes socials, les plataformes o els eSports. A més, també creix la família de newsletters del diari . A les ja conegudes El Despertador dei La Brúixola, de, s'hi sumen a partir d'ara el Bon dia i les newsletters vinculades a Impacte i Next.Ambvolem abordar de manera rigorosa i realista l'emergència climàtica, que amb tota seguretat és el principal problema de la nostra època. Parlarem de clima, sostenibilitat, medi ambient. També dels incendis de sisena generació que amenacen els nostres boscos o de la sequera ja patim aquests darrers mesos, i consultarem els experts de referència del nostre país per analitzar el fenomen des de totes les perspectives. Més informació, aquí. vol ser el punt de trobada de la comunitat digital catalana. Sense prejudicis ni estigmes, volem tractar els temes que interessen els adolescents i joves i per això parlarem de xarxes socials, de plataformes com Twitch o TikTok, també tindrem la vista posada en els eSports i les principals competicions que se celebren a Catalunya i l'Estat. La darrera, a PortAventura, va certificar l'èxit de jocs com el LoL a casa nostra.La família de newsletters detambé creix. A partir d'ara en tindreu cinc, amb tota la informació i adaptades també als vostres interessos. Es manté El Despertador de, que podeu rebre cada matí de dilluns a dijous, i també La Brúixola de, els divendres al matí. I apareixen tres nous butlletins editats per periodistes de la casa, als quals us podreu subscriure a partir d'ara:

