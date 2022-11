Revolta veïnal a Barcelona contra l'obertura d'un supermercat: «Necessitem el local per ampliar el CAP»

Un local amb passat públic, ara propietat del banc

Cap de lesque aquest dimecres a la tarda s'han aplegat davant d'un local buit, entre, podien imaginar el cap de setmana passat que en tan sols tres dies estarien orquestrant la. Ha estat una reacció espontània, però convençuda. "Veí, veïna, lluitem perquè l'antic local de La Caixa sigui un nou equipament públic", diuen els paperets que s'han estès pel barri les últimes hores. "Té, queda't tu aquests, que jo ja n'he repartit uns quants pel camí", diu una mare que arrossega el cotxet del seu fill, entregant els fulletons a una altra veïna. Com ella hi haSón part de la resposta ciutadana davant una sorpresa amarga:als baixos de l'edifici conegut com el Piramidón, una torre de 17 plantes farcida d'una barreja d'habitatge públic i privat. "Això era públic, i necessitem que torni a ser-ho., resumeix Francisco Liñán, el veterà portaveu de l'. Ho diu en relació a les obres del centre sanitari, que ja estan previstes, però que els veïns consideren insuficients. Targumenten a aquest diari que aquest local ja s'havia plantejat en el passat que se sumés a l'ampliació prevista, quei que es veu com un pas enrere que finalment s'hi ubiqui un supermercat.Els darrers dies, la porta d'aquest local, ubicat entre els carrers Concili de Trento i Pere Vergés, s'ha convertit en l'epicentre de l'empenta veïnal. S'hi han plantat assemblees diàries. També una taula amb pica-pica permanent, per alimentar les llargues guàrdies de matí a nit. L'acció veïnal fins i tot ha implicatper fer la preparació del negoci. "Ha vingut la policia isi els impedíem la feina. Però almenys els hem frenat. És una cosa de dignitat", relata Liñán, sobre els fets d'aquest dimecres al matí.Aquest local fa dos anys que és buit, aproximadament, després que tanqués l'oficina bancària que s'hi havia instaurat des de feia anys. Però. Amb el temps, els usos bancaris van endur-se els debats sobre la titularitat. Des que va quedar abandonat, però, es va veure com una oportunitat única perquè es recuperés alguna mena d'ús comunitari.Ara, aquesta població envellida -, dels 73 barris barcelonins- ho té clar. ", també, que aquí no tenim res. I també fer ampliació del CAP, que això és gran", diu l'Ana, una veïna que fa 56 anys que va arribar al barri.La representació dels joves sobre el terreny també ho té clar. "No tenim res particularment contra ells, però no necessitem un Condis. Especialment, quan aquests negocis els acompanyen unes condicions de treball precàries", adverteix Marc Sánchez, de l'Una pancarta, situada justament a sota de la lona que anuncia l'arribada del supermercat, incideix en les paraules veïnals. "Reforç de l'atenció primària" i "pediatria per al CAP", reivindiquen els escrits. "", deixa caure l'Ana. Ho diu en referència a una remodelació del centre sanitari que està previst que comenci al gener, però que seguirà sense solucionar la manca de pediatres i que els veïns creuen que es quedarà petita aviat.L'organització espontània dels veïns, però, té un recorregut complicat per davant. Segons ha explicat ael mateix empresari que pretén obrir la botiga, es tracta d'. La propietat és CaixaBank i ho gestiona Servihabitat. "Ja hi hem posat 30.000 euros", deia un altre dels implicats en el projecte. ". I ara els entenc, i em sembla normal voler tenir espai perquè els nens puguin anar al metge, però jo no sabia res. I La Caixa no ens havia avisat de res d'això", es defensa l'empresari, queLa postura del franquiciat lliga amb les explicacions apuntades per, que també remarquen que desconeixien l'oposició veïnal. Malgrat queque contemplen la possibilitat que hi hagi alguna mena de contratemps, des de l'empresa subratllen que han tingut coneixement de la situació aquest mateix dimecres.De moment, aquesta tarda els veïns ja s'han trobat. Ja no de la Guàrdia Urbana, com ha estat al matí, sinó dels Mossos d'Esquadra. Així, un sergent de la policia catalana s'ha presentat davant els veïns i ha iniciat un discurs espinós, barrejant. Dirigint-se a Francisco Liñán, ha dit: "Per començar, vostè ha de demanar permisos per concentrar-se més de 20 persones al carrer". Una afirmació inexacta, ja que no cal cap permís de l'administració. Simplement, s'ha de comunicar la trobada a l'espai públic, sense esperar cap validació. Tot seguit, el sergent ha continuat amb els avisos. "I".Les advertències han tingut un efecte clar., acabava reconeixent Liñán. També s'ha permès que els impulsors de la franquícia entressin al local i fessin les valoracions necessàries. Així, de moment, els concentrats han debatut i han optat per rebaixar el boicot a la tasca dels operaris. Ara, busquenL'objectiu ideal és que l'Ajuntament de Barcelona o la Generalitat hi posin remei, d'alguna manera. Portaveus oficials del govern municipal no han aportat cap posicionament. Tanmateix, fonts coneixedores de la situació assenyalen a la responsabilitat històrica del govern català de Convergència i Unió, per permetre el traspàs del local públic que ha acabat en mans d'una entitat privada com CaixaBank. També detallen que el govern d'Ada Colau va fer un intent d'interessar-se per l'espai., si volia adquirir l'espai. En considerar que aquest preu es troba per sobre del cost de mercat i existia el risc de caure en prevaricació,. Igualment, veuen difícil poder solucionar l'actual situació, ja molt avançada amb un pacte entre privats.A l'altra banda de la plaça Sant Jaume,. Especialment, si es considera que seria beneficiós afegir nous serveis al centre d'atenció primària (CAP) de la Pau. Consultada per aquest diari, però, la conselleria no s'hi ha posicionat, de moment.Els veïns, mentrestant, esmolen els arguments per seguir protestant els pròxims dies. "Sabem que és una qüestió de moure's ara., conclou el portaveu de l'associació veïnal de la Pau.

