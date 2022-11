Pelé, hospitalitzat d'urgència i en estat greu

La vida d'un dels millors futbolistes de la història està en perill.ha estat hospitalitzat d'urgència a, al, i en un estat greu, després que hagi "empitjorat" la seva salut, tal com expliquen els metges que l'estan tractant. El risc és evident perquè no estava previst que el brasiler de 82 anys fos ingressat.Cal recordar que Pelé fa mesos que segueix un tractament contra el. Els símptomes que haurien portat al seu ingrés d'urgència és unageneralitzada del cos i untambé general, a més d'una "descompensada". En aquests moments se li estan realitzant diverses proves.Per ara, l'únic pronunciament des de la família és d'una de les seves filles,, que ha demanat. De fet, ella mateixa ha detallat que està ali que no anirà a veure al seu pare fins a finals d'any.

