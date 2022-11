Jan Buxaderas: «Seria increïble arribar a Broadway»

Jan Buxaderas donant vida a Kenickie Foto: Arxiu particular

Buxaderas interpretant la mítica «Greased Lightnin’» Foto: Arxiu particular

QUIZZ RÀPID

* Quin és el consell que li hauria agradat que li donessin quan va començar la seva trajectòria?



- En diré un que sí que em van donar i me l'han seguit donant però que és el que més m'ha servit i que més em repeteixo: peus a terra.



* Una actriu i un actor amb qui li agradaria col·laborar?



- Ana San Martín i Miki Esparbé.



* Si hagués de fer un remake d'algun gran musical seria...



- Cabaret.



* Un director o directora que li agradaria que el dirigís?



- Julio Manrique.



* El lloc més especial on ha actuat?



- Al Tívoli.



* Un lloc on li agradaria molt actuar i encara no ho ha fet?



- Al Teatre Grec.



* L'indret que més l'inspira?



- Aguilar de Segarra.



* La cançó (o banda sonora) de la seva infantesa?



- El disc Besos de El Canto del Loco.



* I la pel·lícula?



- Piratas del Caribe. Totes.



* Quin és el musical que ha vist més vegades?



- Rent.



* El seu últim descobriment musical.



- Escolto moltíssim Måneskin, els guanyadors d'Eurovisió 2021.



* Acabi la frase: El teatre musical ha/hauria de ser...



- Medicina per a l'ànima.

Fa quatre anys justos, un noi de 18 anys d'(Bages) debutava a lainterpretant un dels personatges de la sèrie de TV3. D'aleshores ençà, ladeno ha parat de créixer i expandir-se. Televisió, teatre de text, projectes audiovisuals i. Aquestes últimes són les que l'han convertit en un dels noms propis mésdins del sector.Va començar l'octubre de 2021 posant-se a la pell delen la versió deque va estrenar-se alamb una nominació als Premis del Públiccom ainclosa-, i s'ha consolidat amb el paper d', que fa tot just un mes i mig que ha encetat temporada alde la capital espanyola. Entremig,el va fitxar per la sèrie de migdiaAra, i fins al febrer, l'actor haurà d'abandonar el musical d'per tornar al de. I és que Grease arriba aldeaquest dissabte i ho fa amb Buxaderas a la maleta: "", li van dir des de la productora que hi ha al darrere del muntatge. Així doncs, des d'ara i fins al 12 de febrer, se'l podrà veure donant vida al personatge més gamberro d'aquest musical quevan catapultar a l'i que, de retruc, està permetent a Buxaderas fer-se un nom en el món de la interpretació.- Sí, és molt fort. Posar el teu nom a Google i que et surti l'enllaç de la Viquipèdia impressiona, realment. Recordo que quan me'n vaig assabentar, vaig estar investigant per veure si aconseguia esbrinar qui me l'havia fet.- Vaig acabar arribant a la conclusió que devia haver estat un bot informàtic que recull informació i l'afegeix en aquesta espècie d'enciclopèdia en línia. De fet, al començament, la informació meva que hi sortia estava tota agafada de l'entrevista que em vau fer a finals del 2018.- Hi té molt a veure. A banda de la visibilitat que em va donar, vaig guanyar moltíssima experiència com a actor però també com a persona. El ritme que has de portar si fas una sèrie diària és alt i exigent, i això fa que el teu nivell de maduresa artística creixi exponencialment. A més, en aquell moment jo acabava de començar els estudis a Aules i m'estava preparant per fer alguns càstings... Entre una cosa i l'altra, la rutina era frenètica.- Per fer Grease, justament. Quan em van trucar dient-me que m'havien agafat, no m'ho podia creure. El que passa és que vaig acabar dient que no.- Clar, hem de pensar que tot això va passar abans que esclatés la pandèmia. Per tant, ja fa força temps. En aquell moment, jo no tenia clar si anar a Madrid o no, primer perquè encara m'estava formant, i segon perquè ja feia temps que tenia un edema a les cordes vocals que requeria passar per quiròfan. Res greu, però l'operació s'havia de fer tard o d'hora, i vaig pensar que com més aviat me la tragués de sobre, millor.- No va ser una decisió fàcil, evidentment, però tenint en compte que just després va arribar la Covid, no vaig acabar perdent-me res. Llavors, el desembre del 2020 la productora em va tornar a trucar i em va demanar d'unir-me a l'equip. I llavors sí que vaig dir que sí.- Sí. Em van dir que de les vuit funcions setmanals, en sis seria el Kenickie i en dues, el Danny Zuko.- Però és súperestimulant que com a actor et donin aquesta oportunitat d'alternar papers. A mi m'encanta. El que sí que és cert és que hi ha dies que tens la veu una mica tocada o estàs cansat físicament i t'aniria bé fer el personatge que no et toca. Però tot fos això. Al final el que faig és llevar-me i dir: "Què toca avui? Això? Doncs som-hi". El més divertit de tot és quan fem dues funcions en un mateix dia i en la primera faig d'un i en la segona, de l'altre.- Mira, justament l'altre dia ho dèiem amb els meus representants: ara que puc, ho he de donar tot, perquè d'aquí a 10 anys, aquest ritme no l'aguantaré ni de broma. Pensa que pràcticament cada dia marxo de casa a les nou del matí i no hi torno fins a dos quarts de dotze de la nit, entre assajos, classes, entrenament al gimnàs i les funcions. Però és que m'agrada tant, el que faig, que només puc demanar que aquest gaudi personal i professional duri i duri.- Ho intento tant com puc, bàsicament per un tema de salut mental. El que passa és que si abans socialitzar volia dir sortir fins a les sis de la matinada i acabar afònic, ara és arribar a casa abans de les quatre amb les cordes vocals intactes. Però sí; procuro distreure'm perquè si no, per molt que tant amb l'equip de Grease com el de Mamma Mia tinguem una relació excel·lent, m'acabaria deprimint de fer cada dia el mateix i de veure la mateixa gent.- Exacte, i que jo cobro per fer-la. En aquest sentit, quan faig una funció m'agrada donar el màxim sempre. Al públic hi ha gent que potser li han regalat l'entrada pel seu aniversari, i que ve amb tota la il·lusió del món. I jo he de respondre com cal. No em puc permetre estar al vuitanta per cent un dia, perquè qui ens ve a veure, ve a gaudir d'un espectacle que potser és importantíssim per a ells. Estar sempre preparat i al cent per cent, doncs, és part de la feina.- Per sort, no. Però és el temor més gran que tenim els que ens dediquem a això. No ens ho podem permetre! I és per aquest motiu que hi ha dies que, si puc, fins a les dues del migdia no dic ni piu. Faig silenci absolut. Llavors també em prenc vitamines, porto una dieta força estricta... Però bé, és part de la feina i part de l'encant que té tot plegat.- Sí, amb dos amics.- No. Un està estudiant economia i producció i l'altre és arquitecte. Això sí: tots dos són súperfans del teatre musical i n'han vist moltíssim, i fins i tot han actuat en produccions amateurs. Viure amb ells em va superbé perquè és un altre entorn i em permet veure altres coses i agafar una mica d'aire. Els actors som molt intensos.- Si bé soc conscient que és fantàstic i m'encanta el que estic vivint ara mateix, amb tota la repercussió mediàtica que comporta i que t'exposa moltíssim, també relativitzo i em dic, molt sovint: "sí, està molt bé i és apassionant, però no et passis d'extraordinari perquè no ho ets". Faig una feina que genera moltes admiracions, però tinc molt clar que soc un paio normal que fins fa quatre anys estava fent segon de batxillerat a Sant Joan de Vilatorrada. Res ha canviat, des de llavors. L'únic és que m'estic guanyant la vida molt bé i que faig el que m'apassiona.- Seria increïble, el que passa és que el meu anglès és una mica d'Aguilar de Segarra i serà difícil.- Sí, després de moltes classes de dicció; moltes. A casa em gravava i repetia i repetia fins que les "L", les "E" i les "A", no se'm notessin. El tema de dissimular l'accent català és motiu de complexos, realment. És un tema una mica tabú. Allà, i parlo a nivell professional, quan senten que tens accent català, et demanen que intentis normalitzar el castellà. Però com que a mi m'agrada, que se'm noti l'accent català, he aconseguit fer que al teatre no se'm noti, i pel carrer, sí.- Sí, és clar, és casa meva. Però a Madrid hi estic superbé. El que més trobo a faltar és la meva família: la meva mare, el meu pare i el meu germà Marc - Sí. És molt bèstia. Quedàvem per esmorzar i rèiem perquè sembla una broma tot plegat. Tenim molt clar que això que ens està passant no és normal, però ho estem vivint d'una manera molt dolça. Familiarment, està sent un any espectacular. I els nostres pares són una part fonamental del que ens està passant al Marc i a mi.- És el millor de tot, juntament amb el fet que tornaré a compartir espectacle amb la Berta, la meva parella.- Amb la de Greased Lightnin', sense cap mena de dubte. L'he fet 240 cops, però és que la faria 240 cops més.

