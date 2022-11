La COPE emet un àudio manipulat per atacar Luis Enrique

Ojo @lalibreta. El amigo J.A. Alcalá manipulando un audio de Twitch de Luis Enrique, en un ejemplo más de su ética y profesionalidad. (Seg 40). pic.twitter.com/pHNPl5nPza — Álvaro (@alvarito7697) November 30, 2022

Y aquí de donde saca el fragmento para editar el audio. https://t.co/hce9FFJH0m — Álvaro (@alvarito7697) November 30, 2022

Escàndol a la cadena. El periodistava emetre un àudio manipulat deper atacar-lo al programa nocturn El Partidazo, presentat per. Aquest és l'últim episodi del xoc entre el seleccionador espanyol i els mitjans, una constant durant tot el Mundial.L'àudio surt de l'última retransmissió en directe de Luis Enrique a. L'entrenador va comptar amb la presència del psicòleg de la selecció,, i mentre llegia comentaris d'espectadors va topar amb el d'un home que demanava un missatge del psicòleg per a la seva dona, que ja estava farta del Mundial.Amb una veu molt especial, Valdés va enviar-li el missatge: ". Relaxa't, agafa aire a poc a poc i deixa'l anar, molt a poc a poc. Molt bé, Maria. Molt bé", va dir amb un to molt pausat. "Jo crec que ja està millor, no?", va preguntar-se el psicòleg: "", va respondre Luis Enrique.Doncs bé, això no és el que va sonar a la COPE. A la ràdio, van aprofitar un tall d'un comentari de Luis Enriqueen el qual llegia les aportacions de la gent. Així, amb els retalls, el resultat final va ser el de Luis Enrique dient "".No és la primera manipulació greu de Juan Antonio Alcalá. Ell mateix va ser qui, cosa que va obligar la COPE a indemnitzar el club blaugrana amb 200.000 euros. La cadena va reconèixer llavors que la informació no era "veraç". Aquest dimecres, Juanma Castaño ha lamentat els fets a Twitter: "ho asseguro, i demano disculpes en nom del programa", ha declarat.

