Els veïns del Raval redirigeixen la batalla contra l'ampliació del Macba a l'esfera política

"El Macba aconsegueix una cosa que no aconsegueix gairebé ningú, que és posar-nos a tots els veïns del Raval d'acord", resumia aquest matí al Parlament de Catalunya el membre d'Acció Riera Baixa, Santi González. Parlava com a part de la plataforma No a l'ampliació del Macba, que preveu un nou edifici a la plaça dels Àngels i que té els tràmits urbanístics avançats. Una mena de segon capítol de la batalla veïnal, que ja va aconseguir frenar el projecte inicial del museu a la Capella de la Misericòrdia . En aquella ocasió, les protestes van mutar en una tempesta política amb friccions internes a diversos grups. Ara, després d'haver-se sentits, es vol redirigir, de nou, el debat cap a l'esfera política. Els representants de diverses entitats veïnals han comparegut al Parlament de Catalunya per demanar elLa clau de tot plegat, pels veïns, passa per escoltar directament els partits marcar una postura sobre què ha de passar amb elsd'espai públic del Raval destinats al museu. Especialment, tenint en compte que és un barri amb poca superfície d'espai compartit. També reclamen una actuació immediata del Govern., ha expressat Cèsar Algora com a membre de la plataforma veïnal. Igualment, ha reclamat als partits mencionats que marquin perfil. "Demanem que us posicioneu: o esteu amb les veïns o esteu amb el Macba".Els veïns, que ja han interposat un contenciós-admnistratiu admès a tràmit, ara es plantegen proposar-ne un de nou., ha assegurat Algora, sobre el projecte.Mentrestant, el projecte segueix endavant. Les obres podrien començar a principis de 2023 i l'Ajuntament de Barcelona referma que els planejament urbanístic ha sortit aprovat a totes les votacions del consistori. De fet, el regidor del districte de Ciutat Vella,, va expressar en un consell de barri extraordinari , fa un mes, quei que "ha passat tots els filtres", inclosos els que han comptat amb el vot favorable dels comuns.Tot i aquesta lectura, Rabassa també va reconèixer matisos. Va atribuir aquest projecte a la resolució "d'un problema molt greu" i és que, fa quatre anys, "no es trobava una ubicació per al CAP del Raval Nord". Així, l'ambulatori es va acabar projectant a la Capella de la Misericòrdia, que el Macba va tenir cedida i sense ús durant anys, i el museu es va quedar sense pla clar. Davant d'això, el representant municipal va apuntar que es va trobar aquestasolucions. "Si hagués governat Barcelona en Comú sola potser haguéssim pogut fer una altra cosa, però necessitàvem 21 regidors sí o sí", va afegir.Els veïns, igualment, consideren que l'ajuntament s'escuda en els tràmits ja iniciats per no fer més canvis. També recorden que- es fa càrrec del manteniment d'obres de col·leccions privades. De nou, denuncien, traspassant recursos públics a beneficis privats.Des de la plataforma ciutadana que aplegaes proposa que el museu es plantegi fer un canvi d'espais. Si vol ampliar la superfícies expositora, podria fer ús d'equipaments ubicats a tocar del Macba que ara es dediquen a esdeveniments i emmagatzematge, lamenten. Així,per guardar els quadres no exposats o fer-hi altres activitats, amb menys pressió urbanística com la que té el Raval, plantegen.Aquestes idees s'haurien plantejat en reunions que els veïns han mantingut amb la direcció i gerència del museu. Tanmateix, aquests càrrecs s'haurien mostrat amb les mans lligades perquè, expliquen des de la plataforma.En l'anterior lluita per l'ampliació del Macba,, forçat per les desavinences entre les prioritats dels dos espais. També Esquerra Republicana va trigar a posicionar-se clarament a favor del CAP Raval Nord a la capella. De moment, aquest diari és a l'espera del posicionament actual de la conselleria dirigida per Natàlia Garriga, ara en mans d'ERC. També queda pendent la resposta de la Fundació Macba.

