El Govern assumirà el deute elèctric del 2021 de famílies vulnerables i condonarà el del 2022

Elassumirà eldeHo ha anunciat aquest dimecres el conseller de Drets Socials,, en comissió al Parlament, on ha explicat que la darrera vegada que s’havia fet va ser el març del 2021."Ha estat una de les primeres decisions que hem pres en aterrar a la conselleria, començar els tràmits administratius per poder-ho deixar resolt en els pròxims dies", ha assenyalat. Es tracta d’una reivindicació que ja havienel setembre passat, quan van carregar contra l’executiu per l’De fet, l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Taula del Tercer Sector Social van amenaçar de no assistir més en les reunions del grup de treball si no s’asseguraven avenços, alertant també d’un possible empitjorament de la crisi social arreu del territori.Campuzano ha admès que laés un dels temes que més preocupen la conselleria, recordant que es pateix en un, enfilant-se fins al 16,9% en aquelles que tenen infants menors de 16 anys. “Estem complint el conveni, que ens obliga també a altres coses a uns i altres, però”, ha afirmat.De fet, el titular del Departament ha calculat que hi ha unesquei que “probablement” una part del deute s’expliqui perquè diverses llars “no hi han pogut accedir”. “Tindria sentit ampliar-ne la cobertura i”, ha dit.D'altra banda, el conseller ha apuntat que l’(IMV) “no està funcionant” a Catalunya i també n’ha. En la compareixença al Parlament, Campuzano ha lamentat que “tot i tractar-se d’una bona idea” presenta un problema d’encaix entre dues legislacions “que pretenen obtenir un mateix objectiu”. Per això, ha anunciat que durant les pròximes setmanes es reunirà amb el ministeri espanyol per demanar-ne les competències, com ja passa en altres comunitats autònomes com el País Basc o Navarra. Durant la seva intervenció, Campuzano també ha demanat que s’abandoni “la demagògia” al voltant dels equipaments dels infants i joves tutelats per la Generalitat.

