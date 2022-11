Marlaska s'escuda en un «atac violent» i nega cap mort a la part espanyola de la tanca de Melilla

El ministre de l'Interior,, ha justificat all'actuació de les forces de seguretat durant l'assalt a la tanca de Melilla del 24 de juny on van morir, segons fonts oficials,. Segons Marlaska, cap d'aquestes persones va morir al cantó espanyol de la tanca i els serveis sanitaris van atendre els ferits que havien creuat la frontera. Ha afirmat que la resposta policial davant el que ha qualificat d'"atac" va respectar sempre "la normativa internacional de drets humans i de protecció internacional. "Es va complir de forma plena amb la legalitat", ha sentenciat abans de criticar l'actitud "irresponsable" i deslleial delper haver "estès dubtes falsedats" sobre l'actuació de laMarlaska ha comparegut després que un consorci de mitjans Lighthouse Reports, que ha treballat entre altres per El País, Le Monde, Der Spiegel i Enass hagi fet públic un reportatge que apunta que almenys una persona podria haver mort al costat espanyol de la frontera. La informació contradiria les declaracions del ministre, que sempre ha afirmat que no hi va haver morts al costat espanyol de la tanca.Davant el Congrés, el ministre ha afirmat que aquests van ser uns, però "van tenir lloc fora del nostre país", i ha advertit el PP –que aquest dimarts va demanar la seva dimissió- que "qualsevol conjectura, especulació o insinuació" que contradigui aquesta afirmació i que apunti a l'actuació de la Guàrdia Civil "és una greu".En aquest sentit, ha carregat contra el PP, a qui ha acusat de posar en dubte l'actuació dels agents, fet que demostra que "liles nostres institucions per tal d'obtenir rèdits polítics". El PP, ha dit, "vol construir una altra veritat que no existeix". També ha avançat que el Ministeri pagarà la defensa dels agents que puguin quedar imputats per aquells fets.A més, segons Marlaska,que es trobaven a territori espanyol, i la policia va actuar verificant si hi havia persones amb especial vulnerabilitat al grup. Ha insistit també que el seu govern ha actuat sempre amb "transparència", ha permès que els diputats veiessin les imatges d'aquella jornada i ha donat explicacions al Congrés.Els fets, segons el ministre, es poden resumir en "un atac violent" a la frontera espanyola que va causar morts, però cap al cantó espanyol, perquè "estem parlant de fets tràgics que van passar fora del nostre país". També hi va haver, segons el ministre, una actuació "responsable" per part de la Guàrdia Civil i un govern que ha actuat amb "transparència". El ministre ha afirmat que les prop deque el 24 de juny van provar de creuar la frontera de Melilla van actuar "de forma organitzada" amb "violència" portant "destrals i tota mena d'objectes contundents".Prop de 100 van escalar el mur exterior del recinte i es van dividir en dos grups. Un, segons el ministre, tenia com a "missió" contenir les fores de seguretat amb "pedres, pals i altre tipus d'objectes", mentre l'altre "forçava les portes de seguretat amb destrals, martells i radials". Segons Marlaska, al final els immigrants van forçar les portes de la zona de trànsit, i va ser en aquest moment quan es va formar "un embut" amb "centenars de persones provant de superar les portes alhora". 134 van aconseguir accedir a territori espanyol i es van dispersar per la ciutat de Melilla, i "totes" van ser ateses al(CETI)". D'aquestes, 133 van demanar asil.El ministre ha assegurat que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van actuar de forma "absolutament rigorosa, temperada i professional" quan van "embossar contra la paret del lloc fronterer totes les persones que havien superat la porta" fronterera, i van "impedir l'accés d'aquestes persones a territori nacional". Per tot, segons Marlaska, queda demostrat que la policia va actuar de forma "proporcionada" amb l'objectiu de "repel·lir l'entrada irregular" del grup i ". Els fets d'aquella jornada, ha dit, "es van produir fonamentalment en territori marroquí", i "no vam haver de lamentar cap fet tràgic en territori espanyol".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor