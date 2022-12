Dos anys sense l'ajut per a persones amb discapacitat: «És una vergonya»

Dos anys sense cobrar l'per a persones amb. L'és el fill d'eni la, una família de(Osona), i té una discapacitat física reconeguda de més d'un 80%. El problema, tal com denuncia el seu pare en declaracions a, és que les ajudes que estan previstes per a aquestes persones, i quel'anyestaven pressupostades en2,7 milions d'euros,estan. "És una", denuncia la família osonenca.De fet, la família assegura que laels ha reconegut que només s'han donatdels quals inicialment s'esperaven per a aquestes persones. Això ha fet que moltess'hagin de buscar la vida per poder fer front a lesde les persones amb discapacitat que tenen a càrrec seu. En el cas de l'Arnau, la Mercè i en Joan han hagut decomprar unaque els ha costati que han pagat ells de la seva butxaca.Altres famílies, però, no tenen aquesta possibilitat i han vinculat la compra d'aquests aparells a la prestació que, suposadament, havia de donar la Generalitat. El problema amb el qual es troben és que, malgrat que se'ls hi hagi aprovat per part del, els diners no arriben.Això obliga a fer que moltes d'aquestes famílies hagin deper comprar els instruments necessaris, que solen costar milers d'euros, amb els maldecaps que això suposa. A més, en Joan lamenta que aquest 2022 encaraperquè les de 2021 estan bloquejades. "Embolica que fa fort", lamenta. Per tot plegat, la família de l'Arnau ha engegat unaper tal que s'agilitzi d'alguna manera i es desencalli una situació que, asseguren, afecta moltes famílies en el seu dia a dia.Una campanya que ha feton el vídeo que ha fet en Joan ja arriba ai que ha permès a moltes famílies poder-se afegir a la demanda. En aquest sentit, l'impulsor lamenta que "molta gent creu que és un problema personal", i en veure que es tracta d'una qüestió general, es veuen més forts.En Joan explica que, a més de fer notar el seu malestar i denunciar els fets a les xarxes socials han fet accions paral·leles, comanar ali, fins i tot, han arribat a reunir-se amb el conseller de Drets Socials,També detalla que, per sorpresa seva, Campuzano els va felicitar per haver engegat aquesta campanya i els ha reconeguti que intenten treballar per posar-hi remei "com més aviat millor".

