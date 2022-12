«El Pol ens va ensenyar que mai s'ha de perdre el somriure»

El procés de dol

En, un nadó de dos anys i mig, va morir de l'anomenadalimfoblàstica B-madura KMT2A-MLLT3, un tipus poc comú, molt agressiu i enganyós de la malaltia. Ara, lai el, els seus pares, han iniciat unaque serveixin per conèixer millor aquesta leucèmia, trobar noves teràpies de tractament i millorar la supervivència. Els detalls es poden trobar a la pàgina que han creat amb lao al perfil d'En conversa amb, aquests dos joves deexpliquen que ara es veuen amb: "Iniciem la campanya perquè, fa un any i nou mesos, el nostre fill va morir per un tipus de leucèmia que és molt rara i agressiva. Els metges i investigadors de las'han compromès aque funcionin, perquè amb en Pol res va funcionar", explica la Núria."Té les característiques de diverses leucèmies, però té una reacció molt explosiva. Hi ha documentats", afegeix en Sergi. A la seva web detallen que "pot confondre a l'hora de la diagnosi, perquè té aparença de cèl·lula ben formada però amaga la immaduresa i explosivitat de les leucèmies del lactant, que li atorga un, podent-se curar menys de la meitat dels casos amb els tractaments actuals".La seva campanya de recollida de fons ha començat d'allò més bé. En pocs dies ja han recaptat diversos milers delsque busquen aconseguir per la primera fase. Uns fons que, segons expliquen, donarien per dos anys de finançament: "L'objectiu inicial són 30.000, però el projecte d'investigació són uns 100.000. La idea és començar i anar investigantamb lesd'en Pol. El propòsit és que se'n diagnostiquin més, perquè segurament hi ha hagut més casos".La Núria i el Sergi reconeixen que encara es troben en. De fet, asseguren que no acaben d’assimilar el que els hi passa. També diuen, però, que ara tenen forces per visibilitzar la seva lluita, en part gràcies al personal de la Vall d’Hebron, on es van estar tretze mesos, i que el personal del centre es va convertir en una. Però també gràcies a les forces que els hi dona el seu fill: "El fet que la iniciativa porti el seu nom també ens ajuda a tirar endavant", destaca en Sergi.Aquests dos joves granollerins diuen que el seu fill els hi va regalar una màxima: "". I anuncien que per aconseguir-ho també tenen una bona notícia que els ajudarà: l'embaràs en què es troba la Núria.

