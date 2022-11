Nova mobilització contra la reforma del codi penal, ara d'entitats socials: «Pel dret a protesta»

Mobilització per defensar les mobilitzacions

Representants des'han aplegat aquest matí davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb un clam unànime: "Dret a protesta". Era la resposta contra la proposta de reforma del codi penal , que alerten que amb el nou redactat que regula els desordres públics es posarien en risc pràctiques habituals de la protesta ciutadana i obriria la porta a penes més grans, fins i tot de presó. Davant d'això, s'ha convocat, al carrer Mallorca,. Per arribar-hi, a més, s'han anunciat dues columnes que sortiran de les parades de metro d'Entrença i Marina.Entre les organitzacions que s'han aplegat per defensar el dret a protesta i reclamar la nul·litat de l'actual projecte hi ha entitats com(SEPC). Amb un manifest conjunt, es denuncien canvis com la introducció del supòsit d'per cometre desordres públics. "Aquest concepte comporta", ha defensat la portaveu de la comissió jurídica del Moviment per l'Habitatge, Paula Cardona.L'anunci de manifestació arriba després que diversos juristes reconeguessin aque hi havia aspectes de l'actual redactat de canvi de llei, com l'article 557 bis que regula els supòsits en què el delicte de desordres públics és agreujat, que. També s'ha fet saber després que ja hi hagi prevista una mobilització convocada per l'Assemblea Nacional Catalana contra la reforma pactada entre PSOE, Unides Podem i ERC. Una marxa que està prevista per al pròxim dimarts 6 de desembre.El posicionament conjunt de les entitats socials inclou un "cicle de mobilitzacions" que preveuen "actiu", si no hi ha nous posicionaments polítics que facin marxa enrere al voltant dels desordres públics. En aquest sentit, la portaveu nacional del SEPC, Marta Daviu, ha lamentat que es puguin exposar a penes més grans. També s'han mencionat altres accions com entrar a una seu d'un banc per protestar o fer barricades contra un desnonament.En definitiva, el text acordat entre la quarantena d'organitzacions exposa que s'incorporen conceptes "genèrics, subjectius i indeterminats" quecontra "actuacions freqüents a la nostra societat". Especialment, pel que fa a l'exposició d'un malestar social, defensen. També s'exposa que "el dret a protesta és el drets de drets", ja que engloba la possibilitat de tensar el poder representatiu des de la ciutadania.Amb tot, s'assenyalen diversos elements que preocupen els col·lectius, des de la referència a la intimidació ,que fins ara no existia, fins a la inclusió de les penes d'inhabilitació per a càrrecs públics. També la tipificació de l'ocupació temporal i pacífica d'espais, el manteniment de la pau pública o la tipificació de la mera possibilitat d'atemptar contra l'ordre públic. Tot plegati suposa, denuncia Cardona. Una situació que encara alerta més els moviments socials en ple escenari de crisi social i econòmica.Així doncs, es compliquen els plans del govern estatal i el relat de defensa aferrissada del nou text que s'ha fet des d'Esquerra Republicana . De fons, la lectura que es fa és queque acabaria suposant un greuge per al gruix de "la població", ha rematat Daviu.

