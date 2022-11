Batussa al Congrés després que Montero acusi el PP de «promoure la cultura de la violació»

Moment de màxima tensió alper la. En la sessió plenària de la cambra baixa espanyola,ha acusat elde "promoure la cultura de la violació" en contraposició a les polítiques que està promovent el. Això ha obert un moment de crits a la tribuna popular, que la presidenta del Congrés,, ha hagut d'aturar demanant silenci pràcticament a crits.Batet ha recordat als diputats del PP que "no s'interromp una" i ha deixat que la ministra d'Igualtat acabés de respondre. En acabar, però, la dirigent socialista ha recriminat a Montero que la seva expressió "no ha estat" i ha demanat "respecte i contenció" en el llenguatge: "Hem de voler que hi hagidins la cambra per contribuir a fer que hi hagi convivència fora", ha demanat "en termes generals" a tots els diputats.Posteriorment, la portaveu popularha respost a Montero considerant "altament ofensiu" que els hagi acusat de "promoure la cultura de la violació" i ha reiterat que el seu partit "ha lluitat i seguirà lluitant" en favor de la igualtat i contra la violència de gènere. "Per respecte a les víctimes, sigui més responsable", ha demanat Gamarra. Montero ha tancat el xoc criticant que el PP posi el focus en lai no en l'Pel que fa a la resta de lad'aquest dimecres al Congrés, s'ha convertit en un nou monogràfic de l'enfrontament que protagonitza Pedro Sánchez amb la dreta i l'extrema dreta . Davant del PP i de Vox, que li han retret haver tret pit per l'exhumació dei les aliances parlamentàries amb "" -en paraules de-, Sánchez ha fet servir la ironia.A Gamarra li ha retret la manca de compromís per renovar eli la proximitat a les grans fortunes. Al líder de l'li ha recordat que no van presentar cap esmena als pressupostos aprovats la setmana passada. "Aquesta és l'?", s'ha preguntat el líder delen la rèplica a Abascal.

