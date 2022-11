Elha arribat a un acord amb els principalsper augmentar un 8% l'(IRSC) per al 2023. D'aquesta manera, el pacte entredel Treball ifixa que l'IRSC passi dels 569,12 euros mensuals fins al voltant dels 615.L'actualització s'inclourà en elsde laper l'any vinent i implica destinar 144 milions d'euros més a prestacions socials, sent la(RGC) la principal beneficiària. Es tracta de la primera actualització que es fa de l'IRSC des del 2010.L'acord amb sindicats i patronals també garanteix que s'invertiran 680 milions d'euros dels comptes del 2023 en el. L'és el barem que dona accés a les prestacions socials, és a dir, marca si una persona pot tenir accés o no a prestacions socials com la Renda Garantida de Ciutadania o ajuts d'habitatge, alimentació o subministraments.

