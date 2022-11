​Quatre iniciatives des de baix per combatre el despoblament

Els quatre projectes seleccionats

Josa i Tuixén (Alt Urgell): salut, aigua i trementinaires

Les Garrigues: digitalització i ocupació

Els Garidells (Alt Camp): el primer habitatge públic

Caseres: un alberg a la Terra Alta

Com s'han escollit les propostes?

Elés un dels grans reptes que afronta el món rural. Amb l'objectiu de contribuir a combatre'l, l' Associació Catalana de Municipis (ACM) ha impulsat el projecte. En la segona edició, ha seleccionat quatre projectes dels ajuntaments de Josa i Tuixén, els Garidells, Caseres i el Consell Comarcal de les Garrigues i els finançarà amb un total de“Arrelament al territori” és una iniciativa de l'ACM a través de la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBG). Pretén impulsar iniciatives i bones pràctiques que prestin serveis o cobreixin necessitats que ajuden a potenciar el territori, a partir de projectes vinculats i amb les accions de l'“Tots els projectes que s'han presentat a la segona edició dels Premis Arrelament representen la voluntat i esforç dels nostres municipis per minvar el despoblament. Aporten el veritable sentit de pertinença al municipi i contribueixen a consolidar l'arrelament al territori”, assegura Glòria Marull, vicepresidenta de l'ACM i alcaldessa de Serra de Daró.La FTBG finança cada projecte amb, aportant un total de 48.000 euros a les quatre iniciatives.L'executarà una proposta titulada “Espai de salut i aigua de les trementinaires de la Vall de Tuixent-la Vansa”. En aquest municipi de 100 habitants es pretén crear un nou espai amb una zona lúdica i esportiva d'aigües amb serveis d'aromateràpia vinculat a l'espai de les Trementinaires de Tuixent.Complementa l'actual oferta, proporcionant noves experiències turístiques esportives i de lleure per potenciar l'arrelament a la Vall de Tuixent.Elportarà a terme el projecte “Noves oportunitats sostenibles i digitals per generar activitat econòmica i ocupació a les Garrigues”.El projecte consisteix a dotar d'eines als agents locals per desenvolupar una taula de treball i de debat sobre com afrontar el futur empresarial de la comarca, des del punt de vista industrial i turístic. També pretén reactivar una associació de turisme, després de les conseqüències de la pandèmia.L'(ha estat escollit amb el projecte “La casa del castell, 1r habitatge públic dels Garidells”. Aquesta iniciativa pretén frenar el despoblament d'aquest municipi de quasi 200 habitants. I ho vol fer amb un habitatge al carrer Castell, que comprenia l'era i el celler del Castell, adquirit per l'ajuntament per reconvertir-lo en el primer habitatge públic.El projecte s'emmarca en la voluntat de donar major visibilitat i potenciar turísticament el Castell i el seu entorn.L'(Terra Alta) ha estat escollit amb el projecte “Reforma d'un edifici per a la implementació d'un alberg”.Aquesta iniciativa pretén rehabilitar un edifici per destinar-lo a un ús residencial públic en modalitat alberg, en aquest municipi de poc més de 200 habitants.L'elecció de les propostes guanyadores s'ha fet després d'obrir una convocatòria pública, fent participis els municipis i consells comarcals, per escollir les quatre propostes pilot que s'implementaran durant aquest 2022. La peculiaritat de les iniciatives era que havien de ser de municipis i EMD de menys de 2.000 habitants o de consells comarcals amb projectes per potenciar l'arrelament i combatre el despoblament. S'hi podia presentar qualsevol ens local que impulsés projectes relacionats amb el despoblament o la dinamització del territori.L'ACM farà un seguiment de les propostes pilot per avaluar la seva execució i establir una metodologia sigui extrapolable a altres municipis que vulguin implementar-los.El Projecte Arrelament de l'ACM es va iniciar el 2019 amb un estudi, encarregat a la Fundació Pi i Sunyer, sobre el despoblament i envelliment de la població. El 2021 es va convocar la primera edició dels premis per donar suport a propostes territorials vinculades a objectius socials., lai el Consell Comarcal delvan liderar els tres projectes escollits i cofinançats. Des de l'ACM, també ha format part de la comissió redactora de l'Agenda Rural de Catalunya i va impulsar la redacció de l' Atles del món rural 2022 per analitzar la ruralitat i comptar amb eines i documents que ajudin a prendre decisions estratègiques per al futur del món rural català.A Catalunya hi ha 488 municipis amb menys de 1.000 habitants, que representen el 51,5% dels municipis. En canvi, però només concentren el 2,56% de la població catalana i són els més afectats pel despoblament.

