El Parlament austríac fa un minut de silenci per un excanceller que està viu

Surrealisme alaustríac. La Comissió d'Assumptes Socials de la cambra ha fet un minut de silenci per la mort de l'excanceller. Fins aquí tot bé. El problema? Que Vranitzky està viu. Tot plegat va passar després que la diputada que dirigia aquesta comissió es cregués una notícia falsa a Twitter que deia que l'exlíder socialdemòcrata havia perdut la vida.La diputada en qüestió,, és del mateix partit que Vranitzky i va ser ministra entre 2008 i 2016. Abans de començar la comissió parlamentària va veure la notícia i s'ho va creure, en part també perquè Vranitzky té ja 85 anys. La diputada va demanar fer un minut de silenci que va agafar tal magnitud que fins i tot el, del qual Vranitzky és fundador i president d'honor, va haver de desmentir la mort.En saber que tot plegat es tractava d'una notícia falsa, la diputada va informar-ne als diputats i es va disculpar. Però no ha estat casualitat. I és que darrere de la mentida es troba, segons expliquen mitjans austríacs, l'italià, que es defineix com el "campió italià de les". En el passat, ja es va fer conegut per difondre les falses morts del papao de l'escriptorEn aquest cas, l'italià va crear un compte fals que simulava ser l'actual ministre d'd'. En veure que es tractava d'un perfil aparentment verídic, la diputada va picar i va demanar el minut de silenci per una persona que, realment, estava viva.

