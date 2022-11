Sánchez es regira contra PP i Vox: «Aquesta és l'Espanya que matina?»

Entre Franco i Aznar

La sessió de control d'aquest dimecres als'ha convertit en un nou monogràfic de l'enfrontament que protagonitzaamb la dreta i l'extrema dreta. Davant del PP i de Vox, que li han retret haver tret pit per l'exhumació dei les aliances parlamentàries amb "filoterroristes" -en paraules de-, Sánchez ha fet servir la ironia. A, portaveu parlamentària dels populars, li ha retret la manca de compromís per renovar el poder judicial i la proximitat a les grans fortunes. Al líder de l'extrema dreta li ha recordat que no van presentar cap esmena als pressupostos aprovats la setmana passada., s'ha preguntat el líder del PSOE en la rèplica a Abascal.Gamarra ha vist "obsessionat" Sánchez per "passar a la història", i ha ironitzat amb mesures que se li poden girar en contra. N'ha citat tres: la rebaixa de condemnes en base a la llei del "només sí és sí", la "impunitat" atorgada als independentistes amb els indults i la reforma del codi penal; i pel fet de nomenar magistrats del(TC) l'exministre Juan Carlos Campo i la catalana Laura Díez . "Per quina majoria social governa?", s'ha preguntat Gamarra. El president del govern espanyol ha apuntat que aquests nomenaments estan ajustats a la llei, i que són "idonis democràticament". "El que no és constitucional és bloquejar la renovació del TC", ha dit.Segons Sánchez, la Moncloa està "servint a la majoria social" a través de l'aprovació dels. "Governem per la majoria social, i vostès per una minoria absoluta, que és el 0,2% del país que representen les grans fortunes", ha apuntat el president espanyol. "Ni una sola paraula per les dones víctimes de, que veuen com les penes dels seus agressors es veuen reduïdes. No té un govern de coalició, sinó una coalició d'interessos particulars al seu servei", ha apuntat Gamarra just quan Sánchez ha acabat la primera intervenció. En aquest punt ha passat a fer una relació de tots els càrrecs estretament vinculats a la Moncloa que han anat a parar al TC i a altres altes instàncies de l'Estat, entre les quals elo bé l'organigrama de Correus."Vostès pregunten per quina majoria social governem, i ho tornem a dir: pels 20 milions d'afiliats a la, pels més de dos milions de beneficiats de la reforma laboral, pels pensionistes, pels 29 milions de consumidors d'electricitat i els 8 milions de gas que veuen reduïda la factura", ha respost el president del govern espanyol. "Només voten en contra de l'impost a les grans fortunes", ha assenyalat Sánchez., presidenta del Congrés dels Diputats, ha cridat l'atenció a dos diputats del PP, als quals ha demanat silenci perquè impedien la normalitat en el debat.Santiago Abascal li ha retret a Sánchez haver dit que "passaria a la història" per haver exhumat les restes de. "Passarà a la història per afavorir", ha indicat el líder de l'extrema dreta, en referència a la sedició i a la possible reforma de la malversació. "Vostè ha incorporat partits que defensen a condemnats per terrorisme, i per tant a filoterroristes. Què més farà per cedir davant d'extremistes i?", s'ha preguntat al final de la seva intervenció. Sánchez ha recordat que Franco era un dictador, i ha carregat contra les formes de l'extrema dreta pels "insults masclistes", per les "insídies" i per "enverinar la convivència" dins la ciutadania. "No van presentar cap esmena als pressupostos: aquesta és l'Espanya que matina?", s'ha preguntat.També ha carregat contra les "mentides" de Vox, que aquests dies insisteix que s'estan carregant la Guàrdia Civil a Navarra. "Amb la transferència de competències de trànsit [pactada amb] despleguem un acord que va signarel 2000. On era vostè, senyor Abascal? A la direcció del PP d'. I va callar. Menys llops", ha ressaltat Sánchez, que ha indicat que el "patriotisme" del líder de l'extrema dreta sempre ha anat acompanyat del sou que ha anat rebent dels partits on milita o de les fundacions afins, especialment quan formava part de l'estructura del PP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor