Noves revelacions del drama a la tanca de Melilla comprometen encara més Marlaska

Marlaska torna al Congrés

La gestió del Ministeri de l'Interior, que dirigeix, al voltant de la tragèdia de la tanca de Melilla del passat 24 de juny està més compromesa que mai: una investigació periodística posa contra les cordes Marlaska, l'executiu espanyol i totes les declaracions anteriors sobre el cas. Com a mínim,hauria mort en el costat espanyol de la frontera.En un comunicat remès anteriorment, el ministeri assegurava de manera categòrica quevan perdre la vida en territori espanyol. En aquesta línia es va moure Marlaska en la seva primera compareixença alper abordar aquest tema -que també el va enfrontar amb els seus companys de govern, Unides Podem-. Ara, però, tota la versió del ministeri i del mateix Marlaska estaria més compromesa que mai: una investigació periodística situa un dels morts a la part espanyola de la frontera.Aquest dimarts, el col·lectiui diversos mitjans de comunicació (de l'estat espanyol, El País), han publicat un reportatge que reconstrueix visualment què va passar exactament, com van actuar les forces policials espanyoles i on van morir exactament les persones que intentaven atravessar la frontera. La investigació es basa en un recull de testimonis directes que demostrarien que cap de les persones que van quedar allà atrapades va rebre assistència sanitària. A més, una d'elles hauria mort de manera inequívoca, segons la investigació, a la zona espanyola."Els agents espanyolsi els van entregar als marroquins, que els van colpejar després, malgrat la situació de perill a què es van enfrontar en ser retornats al Marroc", segons aquests testimonis. En aquest sentit, la investigació patrocinada per Lighthouse Reports esmenta que ha entrevistat funcionaris espanyols, que confirmen la ubicació "precisa" del costat espanyol de la frontera.El ministre de l'Interiorper donar explicacions sobre la tragèdia, la gestió de l'executiu i del seu departament. És la segona vegada que ho farà davant les formacions parlamentàries espanyoles, que li han tornat a retreure les seves declaracions anteriors amb les noves informacions que arriben per la investigació periodística.En un comunicat, el Ministeri de l'Interior ha tornat a dir que "cap mort va tenir lloc en territori nacional" i ha lamentat que la nova investigació de Lighthouse Reports no tingui "qualsevol base probatòria seriosa". També ha censurat que "determinats partits polítics"una tragèdia recorrent a especulacions periodístiques".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor