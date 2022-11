Mor desplomat el futbolista colombià de 22 anys Andrés Balanta

Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta.



Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento. pic.twitter.com/bwHWNrrk7h — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 29, 2022

Tragèdia al món del futbol sud-americà., migcampista colombià de 22 anys que militava a l'de l'Argentina, ha mort aquest passat dimarts després de desplomar-se en un entrenament. El mateix club ha comunicat la fatídica notícia a través d'un escrit: "L'Atlètic Tucumán lamenta confirmar la mort del futbolista colombià Andrés Balanta. Abracem i acompanyem amb un respecte profund als seus familiars i amics en aquest moment".Balanta, de només 22 anys, ja va arribar mort a l'hospital tot i els intents per reanimar-lo durant pràcticament una hora al mateix camp d'entrenament del club argentí. Les associacions de futbol oficials de l'Argentina i del seu país, Colòmbia, han emès comunicats en suport de familiars i amics, lamentant la tràgica mort del jugador.Tal com ha publicat el diari local argentí La Gaceta, Balanta es va desplomar enmig d'un partit el 2019 amb el que llavors era el seu equip, el Deportivo Cali. Segons explica el rotatiu, se li van realitzar diverses proves per comprovar el seu estat i res indicava que podria passar-li mai més. Ni tan sols quin era el motiu explícit pel qual s'havia desplomat. Balanta és un altre jugador més que perd la vida al terreny de joc, sense motiu aparent.

