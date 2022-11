Las reuniones de la cúpula de Ciudadanos en Alicante se celebran en un McDonald's. Quien diga que la poesía en España está de capa caída no sabe de lo que habla. pic.twitter.com/J9Nm2iw1on — Alfonso Grueso (@Ab_Vital) November 24, 2022

Les reunions de la cúpula dese celebren des de fa uns dies a un local de la cadena de menjar ràpid, després que hagin tancat la seva seu a la província. Les polítiques d'extrema austeritat del partit taronja ha deixat imatges inimaginables fa pocs anys, amb els integrants de la formació mantenint reunions internes al voltant de tres taules de metall en filera i amb laal darrere.Fonts internes consultades per l'ABC, han qualificat d'"" la decisió de prescindir de les seves instal·lacions a l'avinguda Maisonave de la capital alacantina. Alhora, segons apunten diversos mitjans, alguns afiliats de Ciutadans haurien denunciat "" en l'elecció del nou coordinador, així com de les places que van quedar vacants, i haurien apuntat a la manipulació dels estatuts per part de la secretariaCiutadans està immers en una profunda crisi, amb molts fronts oberts. La darrera setmana, va resoldre l'expedient al regidor de l'Ajuntament de Barcelona en rebel·lia, amb l'expulsió , que va activar l'última carta al seu abast i va recórrer la decisió davant la comissió de garanties del partit. Tanmateix,, ànima dels crítics amb

