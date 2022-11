Mor als 66 anys Clarence Gilyard Jr., el company d'aventures de Chuck Norris

L'actor estatunidenc, conegut pel seu paper al costat dea la sèrie "", va morir aquest dilluns als 66 anys. Així ho ha comunicat la facultat de Belles Arts de Las Vegas de la, on exercia com a professor, ja que també era director i escriptor.Va ser a la famosa sèrie dels anys noranta, que va durar 200 episodis, on va guanyar popularitat a Catalunya, representant el personatge de, l'acompanyant de Walker (Chuck Norris) en les aventures per a combatre el crim de la ciutat texana de Dallas. Gilyard també va participar, però, en películes tan reconegudes com "" (1988) i la "" (1986).Després del seu pas per la sèrie, es va agafar una temporada de descans i ja mai va tornar a ser un habitual del cinema. Es va centrar en la seva carrera com ai a l', religió a la que es va convertir el 1996.

