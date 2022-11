Mor la germana de Rodrigo Rato en ennuegar-se en un restaurant

, germana del banquer i exministre del PP,, ha mort el migdia d'aquest dimarts als 80 anys en ennuegar-se mentre dinava en un restaurant de Madrid. Elss'hi han desplaçat el més de pressa possible, però ja havia entrat en parada cardiorespiratòria i no han pogut reanimar-la.L'accident ha succeït en un conegut local de cuina gallega del, de manera sobtada. La família encara no s'ha pronunciat al respecte. La mort sobtada ha deixat el seu entorn trastornat, segons informen diversos mitjans. Mantenia una, a qui va defensar davant les càmeres en múltiples ocasions dels seus escàndols amb la justícia.Més coneguda amb el sobrenom de, era la segona dels tres germans Rato. Era una prestigiosa antiquària i dirigia l'establiment, l'única botiga especialitzada en mobiliari asiàtic de l'Estat. En el seu primer matrimoni, s'havia casat amb, cosí del banquer del Santander, i des del 2012, era viuda del seu segon marit.

