Govern i PSC avancen en la negociació dels pressupostos però discrepen pel calendari

Les converses entre eli elcomencen a desencallar-se després d'una primera fase marcada pel desacord en les regles del joc . Aquest dimarts els representants de les dues delegacions han mantingut una trobada alper començar a posar fil a l'agulla. Encaraperò sí que s'ha preparat el terreny perquè en la propera reunió, dijous o divendres, s'entri en la negociació pura i dura. Ara bé, en el que han discrepat les dues parts, segons fonts properes a la negociació, és en el. L'executiu vol aprovar els comptes la setmana vinent havent aconseguit un previ acord amb els grups de l'oposició, però els possibles socis ho veuen molt complicat. Així ho han dit en públic i en privat.Els socialistes no volen córrer. Ho han traslladat a la reunió, a la qual hi han assistit les conselleres-Presidència--Economia-. En les últimes setmanes, les trobades havien estat únicament amb tècnics -alts càrrecs de departaments-, i avui el PSC ha aplaudit la presència de les dues membres de l'executiu. També han agraït que en les últims dies hagin rebutque reclamaven, amb més dades sobre els diners per cada conselleria i el marge de creixement. Però des del PSC han insistit que no és bo que ara el Govern vulgui. Un cop rebuda la documentació, els devolen marge abans de començar a fer les seves propostes.En les últimes setmanes de trobades, el PSC insistia que la negociació no havia començat precisament perquè el Govern no els havia fet arribar. Finalment, aquest mateix dimarts al migdia la portaveu parlamentària,, ha reconegut que l'executiu els ha fet arribar noves informacions per poder encetar formalment la negociació. Tot i això, davant la, els socialistes, igual que els comuns, han considerat que és "complicat" i "difícil", tenint en compte que només queden tres dies per a les negociacions. Després de la reunió, mantenen la mateixa posició.Una altra de les qüestions que molestava el PSC era la falta de claredat sobre la voluntat de l'executiu. Els socialistes volen que el Govern reconegui obertament que els incorpora en aquesta equació. Ho comentava la mateixa Romero aquest cap de setmana en una entrevista a NacióDigital : "No sé si hi ha voluntat del Govern per negociar. Tendim a pensar que encara estan valorant si és més alt el risc d'una pròrroga que el de pactar els pressupostos amb el PSC".Finalment, aquest dimarts la portaveu de l'executiu,, ha reconegut que el Govern ha incorporat oficialment el PSC com a socis per l'aprovació dels comptes . "Elsja saben quins són: Junts, la CUP i els comuns, en molts punts. Però es negocia amb qui ja saben. No és incompatible tirar endavant els comptes amb el suport de tots ells. No creiem que siguin excloents, no creiem que hi hagi incompatibilitats", ha apuntat Plaja, que ha demanat aparcar els "vetos creuats" entre formacions. Junts, per exemple, va avisar ahir que no farà de "comparsa" si s'incorpora els socialistes a l'equació . Els números del Govern s'aprovaran "en els propers dies", de manera que pot ser la setmana vinent. Són aquestes declaracions suficients per al PSC? La veritat és que els socialistes volen que Aragonès ho "expliciti".A la tarda ha estat el torn de paraula del president de la Generalitat. Després d'una reunió extraordinària per analitzar la, Aragonès haper acordar els pressupostos. "Els serveis socials i les prestacions els necessiten", ha apuntat el president en roda de premsa. Ha fet un repàs de la situació econòmica, alertant que la inflació és "extremadament alta", fet que provoca incerteses econòmiques a nivell global. Per això ha demanat col·laboració per reforçar "més que mai" els serveis públics . "És el moment de posar la responsabilitat de país per davant de tot", ha remarcat.

