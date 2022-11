Un estudi alerta d'una pandèmia de miopia en 10 anys

La miopia ha augmentat de manera significativa a nivell mundial i s'espera que per al 2050, més de la meitat de la població mundial pateixi aquesta condició. Això podria significar que els propers anys, un 60 o 70 per cent de la població infantil serà miop. D'aquests, un 10% desenvoluparà miopia magna, és a dir, tindrà més de 6 diòptries. Així ho indiquen les últimes dades aportades per la Universitat de Navarra que, juntament amb Multiópticas, ha llançat el concepte de "Generació Borrosa".



Per això han posat en marxa una campanya amb el mateix nom que té com a finalitat cridar l'atenció, principalment a pares i mares de nens en edat de patir miopia, sobre la importància de ser conscients que aquest és un problema visual molt present en l'actualitat, així com de transmetre el missatge que la miopia és una condició que es pot controlar i frenar. El concepte "Generació Borrosa" pretén referenciar i apel·lar directament a un grup de nens i nenes que no veuran bé el seu futur en cas de no posar atenció al control de la miopia, expliquen.

Aquesta generació destaca per ser, contínuament hiperconnectats i fent un ús molt perllongat de les pantalles. "Això els porta a ser un", adverteixen. Pel que fa a la seva relació amb l'entorn, "és cridaner" comamb els seus familiars i, fins i tot, amb altres nens i adolescents de les seves edats. Aquestes relacions es caracteritzen per donar-se a través del món digital, per internet i les xarxes socials, fet que dóna lloc a una comunicació curta, senzilla i breu.Així mateix, afirmen que el món digital els ajuda a combatre la solitud i a sentir alegria i plaer. Pel què fa als hàbits, tots comparteixen que. Segons l'estudi, tenen a estar més estona tancats, donant lloc a una escassa i insuficient activitat física diària, a més de veure alterats els seus horaris de son.Amb aquest nou terme, volen apel·lar a un grup de persones amb unes característiques comunes i un estil de vida similar, definint així una nova generació de la mà d', professora de sociologia, opinió pública i del Màster en Estudis Avançats a Comunicació Política, a la, i de, Professora de sociologia urbana i Directora de la Revista de Societat i Infàncies, a laEntre les recomanacions, recorden la necessitat augmentar el temps en activitats a l'aire lliure; potenciar ambients on hi hagi llum natural i moderar el temps d'ús de pantalla. A més, a les hores d'oci i estudi, intentar descansar la vista de les pantalles amb el. Consisteix a fer un petit descans de 20 segons cada 20 minuts, mirant a més de 6 metres. Finalment, la distància a la que s'usen dispositius com els telèfons mòbils, ordinadors i tauletes, així com la distància a què els nens llegeixen i escriuen, no hauria de ser mai inferior a 30 centímetres.

