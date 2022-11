La torre de l'evangelista Marc ja s'alça a la Sagrada Família

L'evangelista Marc està representat per la figura d'un lleó Foto: Sagrada Família

És la deque, des d'aquest dimarts, s'alça imponent al cel de Barcelona. Té la figura d'un lleó quefins al 8 de gener de 18:00 de la tarda a 22:00 de la nit. Amb la fi d'aquesta obra, els constructors del temple han aconseguit complir lesacabar dues de les cinc torres dels evangelistes. L'altra és la d'en Lluc, representada per un bou, que van col·locar el passat 14 de novembre. Amb aquestes dues noves incorporacions, ja són 11 les torres culminades a la basílica.Ara, només queda per retirar les bastides de la torre de Marc, un procés que encara s'allargarà uns dies. Ambdues estan, la de sant Lluc en sentit Besòs i la de sant Marc en sentit Llobregat. En canvi, les que falten, sant Joan, sant Mateu i Jesús miraran cap al mar. La deestarà representada per una àliga i la deper un home. Les dues s'acabaran de construir al llarg del 2023. La de, en canvi, està planificada per al 2026 perquè coincideixi amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i serà la més alta de tot el temple i,Un cop estigui tot enllestit, quedaran per fer les torres de la façana de la Glòria, que encara no tenen data prevista d'execució, de fet, segons la junta constructora del temple encara els hi, i els accessos al carrer Mallorca, possiblement ladels treballs perquè afecten habitatges, un tema encara per resoldre.

