Primera condemna a la baixa per violació a Catalunya per la llei del «només sí és sí»

Violació i lesions

L'ha imposat una pena més baixa a l'acusat de violar una dona a(Selva) el 24 de gener del 2018 perquè aplica la. El tribunal argumenta que s'ha de decantar "necessàriament" per la legislació actual perquè és "clarament més beneficiosa per al reu". Per això, condemna l'acusat a 2 anys i mig de presó per violació amb les atenuants de reparació del dany i dilacions indegudes.La secció quarta, de la qual ha estat ponent el magistrat, exposa que el codi penal actual situa la pena (amb les atenuants) entre els 2 anys i 4 anys menys 1 dia de presó, mentre que, amb l'anterior, el processat s'enfrontava a una condemna d'entre 3 anys i 6 anys menys un dia.El judici que ha acabat amb unacondemnatòria s'havia de fer inicialment el 12 de setembre a l'Audiència de Girona. Aleshores, però, la sala el va suspendre atenent a la petició de l'advocat de la defensa que va argumentar que la nova legislació entraria en vigor el 7 d'octubre i que podia suposar una condemna més baixa per a l'acusat. En aquell moment, lai les parts estaven explorant la possibilitat d'arribar a una conformitat.Finalment, no hi va haver acord i el judici contra l'acusat de violar una dona a Blanes va començar el 20 d'octubre amb la declaració del processat i de la víctima i el 4 de novembre va quedar vist per sentència després d'una segona jornada del. L'Audiència ha condemnat l'acusat a 2 anys i mig de presó i multa de 300 euros per un delicte de violació i un delicte lleu de lesions amb les atenuants de dilacions indegudes i reparació del dany. El condemnat no es podrà apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 10.245 euros.A l'hora d'imposar la pena, el tribunal argumenta que "necessàriament" s'ha de "decantar" per la nova legislació perquè és "clarament més beneficiosa per al reu". I aquí, la sala exposa que la pena mínima actual per un delicte de violació és de 4 anys de presó (mentre que abans de la llei del "només sí és sí" era de 6 anys). Per això, per l'aplicació de les dues circumstàncies atenuants que rebaixen la pena, la forquilla de condemna se situa ara entre els 2 anys i els 4 anys menys un dia de presó i no entre els 3 anys i 6 anys menys un dia que preveia "la legislació derogada".El tribunal recorda que elactual suposa una "unificació voluntària de totes les conductes que suposen atemptats contra la llibertat sexual" com a agressions sexuals (perquè els abusos han desaparegut) però que això provoca "una lectura a la baixa" de la condemna mínima que abans preveia la llei per aquelles comeses ambL'Audiència de Girona considera que, quan no hi ha circumstàncies atenuants, es pot fer "certa" en la individualització de les penes "castigant, potser, els comportaments violents i intimidatoris amb penes més severes que aquells els comportaments per a l'obtenció d'un consentiment viciat per les vies de l'o l'". En el cas de la violació de Blanes, però, no és possible, segons en tribunal, perquè les dues atenuants impliquen rebaixar la pena en grau i això fa que "tots aquests comportaments s'igualin quant al punt de partida des del qual s'ha d'efectuar la baixada" de la pena.L'Audiència conclou que el 24 de gener del 2018 l'acusat i la víctima van començar a discutir a casa d'ell, a Blanes. Durant la disputa, tots dos van anar a l'habitació i va llavors quan el processat va tombar laal llit i, mentre la subjectava amb força pels canells, la va començar a petonejar. La dona li va mossegar el llavi per intentar repel·lir l'atac i va aleshores quan l'acusat la va violar.La víctima, segons la sentència, "sent conscient de la desproporció de forces i producte dels cops rebuts pocs estona abans" va decidir "no exercir cap tipus de resistència, plorant contínuament mentre estava sent penetrada". Com a conseqüència dels cops, la dona va patir hematomes al braç i al gluti i eritemes als canells. La fiscalia i l'acusació particular demanaven 12 anys de presó per al processat. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposat recurs d'apel·lació al

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor