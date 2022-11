La Moncloa minimitza la tensió entre PSOE i Unides Podem en plena discussió sobre les lleis socials

Defensa aferrissada de Campo

Laha invocat aquest dimarts la sevai la "política útil" que, en paraules de la ministra portaveu,, és la que "contribueix a". L'IPC s'ha reduït quatre punts en quatre mesos, i se situat ara per sota del 7%, mig punt menys que a l'octubre. La portaveu ha comparegut junt amb els titulars de la Presidència,, i Justícia,El Consell de Ministres s'ha reunit després de dies de tensions entre els dos socis de coalició entorn els temes que l'executiu té ara mateix oberts, com la llei de Famílies i el càlcul de les pensions. A la pregunta de si estava en perill la coalició, Isabel Rodríguez ha assenyalat que un govern de coalició és més "complex" que un de monocolor, però que l'executiu reivindica la seva "acció", que va quedar plasmada en elsde l'estat, per davant delsprevis. La reducció de la inflació i de l'IPC "no són fets fortuits, són l'acció del govern". Rodríguez ha afirmat que no és necessari cap reunió de ladel pacte de govern, ja que "el govern està permanentment coordinat". Ha recordat els més de 170 projectes normatius aprovats durant la legislatura.Pilar Llop ha explicat els principals elements de l'avantprojecte de llei de tràfic de persones, que ha presentat com un estri eficaç contra les màfies d'un sector que és el més lucratiu després del tràfic d'armes i de drogues. És un àmbit en què existia fins ara una enorme dispersió de textos. Tretze ministeris han intervingut en la seva elaboració i inclou una atenció reforçada a les víctimes i una major protecció a la seva privacitat. Ha integrat un apartat redactat per Igualtat sobre explotació sexual.Sobre la polèmica entorn la llei del, Llop ha dit que la llei reforça les víctimes ja que inclou un bloc important d'indemnitzacions, que el que abans eren tan sols abusos ara són tipificades com a agressions, i s'estableix un fons de reparació per a les víctimes.Dilluns, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, admetia les dificultats per arribar a un acord amb el PSOE sobre la llei Trans, que finalment no ha arribat a la taula del Consell de Ministres. Les esmenes presentades pels socialistes al text ho han impedit. Entre aquestes esmenes hi ha la d'exigir un canvi dels 14 als 16 anys per anar al jutjat per canviar de sexe. També la, elaborada pel ministeri de Drets Socials, que dirigeix, ha quedat aturada a les portes del Consell de Ministres, tot i que fins fa pocs dies es donava per enllestida. Les discrepàncies firen entorn als dies de permís per tenir cura de fills i persones amb qui es conviu.Pel que fa alel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, ha apuntat a l'del període de còmput de la pensió a 30 anys, descartant els dos pitjors anys cotitzats, de manera que es calcularia des dels 25 anys actuals als millors 28 anys de cotització en un període de 30 anys.ja ha manifestat el seu rebuig pel que suposa deLa decisió de l'executiu de designar com a magistrats del Tribunal Constitucional l'exministre de Justíciai l'exassessora de la Moncloaha estat criticada per l'oposició. El PP ha parlat fins i tot d'atac a la "divisió de poders". El ministre de la Presidència ha assenyalat que els dos nomenaments obeeixen "al dret i al deure" de l'executiu davant el bloqueig del. Bolaños ha subratllat ladels dos juristes i ha reconegut que l'executiu hagués preferit que els nomenaments fossin paral·lels a les designacions que corresponen al CGPJ, procés bloquejat per l'ala conservadora de l'organisme.Bolaños ha subratllat la carrera de Campo, amb 35 anys de carrera judicial, el seu perfil dialogant i el fet de pertànyer a la Reial Acadèmia de Jurisprudència. Ha recordat que des del juliol, quan es va modificar la llei, l'executiu tenia potestat per efectuar aquestes designacions sense dependre del que passi al CGPJ. El ministre ha ressaltat que el govern espanyol vol recuperar l'abans possible la. Bolaños ha dit quepel bloqueig perpetrat pel PP i que la Moncloa no contempla que el CGPJ aturi la validació dels dos nous magistrats.

