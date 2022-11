Una dona pareix en ple carrer de Barcelona assistida per la Guàrdia Urbana

#BondiaBCN🤱La setmana passada, agents de #gubEIX van ajudar a la Xiean a donar a llum al carrer.



Ahir es van retrobar per conèixer l'estat de salut de la mare i donar la benvinguda a la Xinru, una nena tranquil·la que ens va dedicar un bonic somriure.



👉https://t.co/CXDa84cfIQ pic.twitter.com/24tnT1QbGX — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) November 29, 2022

La vida s'ha obert pas en ple carrer de. Una dona de 36 anys ha parit al carrer, a l', amb l'assistència de dos agents de lade la capital catalana. Els fets es van produir la setmana passada, quan els policies estaven patrullant, i ara el cos municipal n'ha informat.Segons el comunicat que ha fet públic l'de Barcelona aquest dimarts, la dona es va posar de part abans que arribessin els professional del(SEM) i tot plegat va ser "molt ràpid".En el moment dels fets, la dona també estava acompanyada per la seva. Per fortuna, laha nascut en perfecte estat dei les dues patrulles que va acudir al part han visitat a les dues implicades aquest mateix dilluns a la tarda.No és el primer cas d'un part inesperat a la capital catalana en els últims mesos. A finals de juny d'aquest mateix any, una mare va donar a llum al seu fill en una estació del metro de Barcelona . L'afectada es dirigia a l'quan es va trobar indisposada i el personal de l'estació amb una inspectora sanitària la van ajudar durant el part.

