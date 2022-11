Jaume Figueras rebrà el Gaudí d'Honor 2023

El periodista, crític, cronista i expert en cinemarebrà el Premí Gaudí d'Honor - Miquel Porter del 2023. La junta directiva de l’ha decidit distingir-lo per la importància de la seva figura en el panorama cinematogràfic, audiovisual, crític i periodístic de Catalunya, gràcies a l’històric programa Cinema 3 de TV3. L'Acadèmia destaca la seva importància com a cronista de cinema, a través de la qual "ha contribuït com pocs a la generació de vocacions cinematogràfiques del país", i la "visió lliure i apassionada com a programador i artífex d'un circuit de cinemes", sense la qual l'Escola de Barcelona no hauria existit.[noticia]Figueras rep el guardó amb una "doble sorpresa i agraïment", després d'estar present a la vida "dels cinèfils durant tants anys". "Estan farts de veure'm, per això me l'han donat", bromeja. Vinculat al món del cinema durant sis dècades, Figueras rebrà el guardó honorífic en el marc de la gala dels Premis Gaudí, que tindrà lloc el diumenge 22 de gener a laEll mateix considera que està "fora de la circulació" actualment, un fet que fa que rebi el Premi d'Honor amb més il·lusió.amb dones directores que han fet una aportació al sector "molt important". "Fa falta més indústria i més diners, però talent en sobra, aquest any sobretot", assevera. Per això, es mostra "optimista" però "prudent".

