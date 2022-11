Rosalía, Blur i Calvin Harris, grans estrelles del Primavera Sound 2023

Reflect what you are 🪞



Abonos y entradas de día a la venta el 1 de diciembre

Full festival tickets and day tickets on sale December 1st

Abonaments i entrades de dia a la venda l'1 de desembre



ℹ️ https://t.co/DSgh5ZMyJZ#PrimaveraSound #PS23 #illbeyourmirror pic.twitter.com/hw50aVcAOz — Primavera Sound (@Primavera_Sound) November 29, 2022

Eldel 2023, que per primer cop en la història del festival tindrà doble seu a Barcelona i Madrid, ja té cartell. Els cantants actuaran tant a la capital catalana com a l'espanyola, amb algunes excepcions que només ho faran en una de les seus. Les principals estrelles del cartell són Rosalía, Blur, Calvin Harris, Bad Gyal, Skrillex, Maneskin o Kendrick Lamar.També comptarà en el cartell amb Halsey, St. Vincent, Bad Religion, FKA Twigs, The Moldy Peaches, Turnstile, John Cale, Laurie Anderson, Off!, My Morning Jacket, Built to Spill, Swans i Beth Orton, entre d'altres. El festival se celebrarà de l'1 al 4 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona i del 8 al 10 de juny a Arganda del Rey (Madrid), que ja havia anunciat Depeche Mode com un dels caps de cartell.

