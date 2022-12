Reconstruir l'Escola del Mar, un projecte d'avi a net

Manifesta, l'excusa que ho farà possible?

A principis del segle passat la situació de l'era llastimosa per la manca de recursos. Les famílies benestants podien escolaritzar els seus fills als centres privats dels barris alts de la ciutat, però no existia una bona xarxa d'escoles d'accés universal. El 1905 l'Ajuntament ja preparava la construcció de 25 escoles, tot i que no va ser fins al, amb la creació de la, que la capital catalana va començar a implementar l'a la ciutat. El cop d'estat de Primo de Rivera del 1923 ho va paralitzar tot i només la Farigola de Vallcarca, l'Escola Àngel Baixeras -a la Via Laietana- i l'Escola del Mar es van poder acabar.A tocar de lai a la vora del Mediterrani, lava acollir durant 16 anys la històrica. Allò que inicialment havia de ser una colònia per a infants pobres amb problemes de salut es va acabar convertint en unaper a tothom. Pintat de, de, aquest edifici ideat per l'va acabar destruït per l'atac d'una bomba feixista italiana el gener del 1938 tot i la petició prèvia -ignorada pel consistori- del seu director, Pere Vergés, per desmuntar-lo davant l'amenaça de la Guerra Civil.Ara, en l'any del centenari de la inauguració del centre, elté sobre la taula elque va obrir Barcelona al mar. És el resultat de la feina insistent i persistent durant més de deu anys de l'arquitecte, net de l'ideòleg d'aquest espai icònic de la Barceloneta. "La intenció municipal és tirar endavant el pla de Goday, però ens cal el projecte arquitectònic", assegura ael regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona,"Quan era petit i anava a casa l'àvia m'endinsava al despatx que tenia al pis. Remenava la biblioteca i els plànols i allà em va sorgir l'estima cap a l'arquitectura i a un avi que no havia conegut. El que desitjaria més és que l'administració em contractés com a vetllador, project manager, estar darrere del projecte i seguir-lo tot fins que s'inauguri. Aquesta seria la meva màxima il·lusió.", explica Cuixart. Assegura que no té cap interès a dirigir l'obra, però creu que és la persona que més es coneix l'Escola del Mar i: "Mereixo estar-hi al costat des de la seva redacció fins a la inauguració".I és que des que el 2006 l'Ajuntament de Barcelona va encarregar-li la redacció d'un llibre sobre el seu avi, Josep Goday Casals, amb motiu de la celebració del 75è aniversari de la inauguració dels grups escolars de Barcelona, Cuixart ha estudiat amb lupa tota l'obra de l'arquitecte, fins al punt de tenir la. La idea inicial era presentar el projecte a l'Ajuntament cinc anys abans del centenari -el 2017-, però els tràmits han estat més lents del que Cuixart pensava, ja que enmig va morir el seu amic i col·laborador Jordi Carrió i ha hagut d'acabar la feina sol.La pandèmia va frustrar la primera reunió amb el consistori -sent el dia que es començava a parlar de confinament, el 12 de març del 2020, la data de la trobada amb el llavors regidor de Cultura, l'actual ministre Joan Subirats- i no ha estat fins a enguany que-amb el responsable de cultura i l'arquitecte en cap,, com a interlocutors. De fet, va ser durant la celebració del centenari del centre, que es va dur a terme a l'edifici del Guinardó que acull actualment l'Escola del Mar, quan l'alcaldessava mirar als ulls Cuixart per dir-li que estava encantada amb el seu projecte: "Marc, conec el teu projecte i tens tot el meu suport".La aterrarà a Barcelona la tardor deli, més enllà dels actes que hi organitzarà, un dels seus objectius -com ja ha fet en altres ciutats- és deixar-hi un. L'Ajuntament els ha presentat el projecte dede Cuixart i la fundació holandesa promotora del festival artístic n'ha mostrat. "Voldrien tenir-ho el 2024, però tenim un problema per arribar-hi a temps, ja que són calendaris justos", lamenta Martí.L'interès de la Manifesta per l'Escola del Mar no és remot, la fundació ha desenvolupat anteriorment altres projectes vinculats a l'àmbit educatiu i el caràcter singular de l'edifici de Goday els atreu. Cuixart, però, remarca que el pla de reconstrucció requereix tenir un. Així, l'arquitecte aposta per convertir el nou edifici en un "", un lloc on la comunitat educativa es pugui trobar i debatre sobre el futur de la pedagogia i l'educació. Des de l'Ajuntament, Martí assegura que la seva voluntat és que l'ús de l'edifici estigui vinculat al món educatiu i proposen establir unaal llarg dels anys al primer pis. Els baixos, detalla el regidor de Cultura, serien una zona dedel barri.Ladefinitiva del nou edifici és una de lesque encara s'han de resoldre. "Com que estava concebuda per ser desmuntable i traslladable, no m'importa que es mogui de lloc mentre estigui prop del mar i de la Barceloneta", relata Cuixart, que ja ha presentat dues propostes d'emplaçament al consistori, més enllà de la ubicació inicial, descartada per incompatibilitat amb els edificis actuals. La resta, a punta i punta del passeig marítim de la Barceloneta, o a tocar del Club Atlètic Barceloneta o al moll de Marina. "", explica Martí.Tot i desaparèixer del litoral barceloní, el, però, s'ha mantingut intacte durant tot aquest segle: primer, a Montjuïc, i després, al. La del Mar era, en paraules de Cuixart, unapels seus orígens com a colònia per a infants amb problemes de salut i aquest tret va aconseguir que es mantingués com a-de nens i nenes- durant tota la dictadura franquista. L'arquitecte reconeix que a les autoritats del règim ja els anava bé fer "la vista grossa" davant l'Escola del Mar: "Els permetia lluir una escola moderna quan forasters de renom visitaven Barcelona".A tocar deli en una antiga, actualment l'Escola del Mar ocupa una illa de cases sencera. És un centre educatiu per a nens d'entre 3 i 12 anys -educació infantil i primària- d'una sola línia que es coordina amb instituts de la zona amb qui comparteix projecte educatiu i curricular i on els alumnes poden continuar el seu itinerari pedagògic.", clama la directora de l'escola, Teresa Guillaumes. En declaracions a, la mestra detalla orgullosa tots i cadascun dels trets característics que fan que l'Escola del Mar sigui una de les més demandades de la llista de públiques la ciutat. Des dea lesque recorden els nens jugant a la platja dels Pescadors, aquesta escola vol aconseguir que els seusvisquinper assolir competències per a la vida: "Els nens i nenes són qui fa funcionar l'escola!".

