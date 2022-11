Surt a la llum el cas d'un jove mort a la comissaria dels Mossos a Rubí

El setmanari

"La família necessita respostes per poder tancar el dol"

ha publicat el cas d'una persona detinguda el passat 21 d’agost de 2022 a Rubí, que va acabar morint a les dependències delsde la ciutat, després de ser detingut hores abans per la. En l'article, s'expliquen tots els detalls d'aquest cas "després de tres mesos d'ocultació per part de la policia catalana i Policia Local".La investigació relata com es va produir la detenció de Brian Rios, a l'aparcament del, i com va ser traslladat des del lloc dels fets fins ali després a les dependències dels Mossos d'Esquadra. Ho fa a través del testimoni de la família, de l'atestat policial, un informe mèdic i un informe posterior de la Unitat Territorial d'Investigació de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra; i també del visionament de les càmeres dea les quals va tenir accés l'advocada d'ofici del cas.Tots aquests elements mostren: el nombre de dosis de calmants que li van administrar, les circumstàncies de la detenció, com va ser el trasllat entre les dependències del CAP i la comissaria dels Mossos... a més de destapar algunes pràctiques inadequades, especialment el fet que no esel detingut un cop li van administrar els sedants - que de fet, són desaconsellats per diverses guies d'abordatge farmacològic.La família del difunt, a més, denuncia unper part de les administracions, ja que no li van proporcionar cap suport emocional ni tècnic per tramitar ajuts als Serveis Socials ni tampoc van expressar el condol o demanar disculpes. De fet, el funeral de Brian Rios es va pagar gràcies a donacions, i l'escola dels nens va ajudar la mare a proporcionar-los un àpat fins que no rebi una beca menjador.En aquest sentit, l'ja ha fet públic que demanarà la convocatòria d'una Junta de Seguretat Local o una junta de portaveus per tenir informació del cas davant "la gravetat dels fets". Ara com ara, l'Ajuntament de Rubí ha respost aque "el cas està judicialitzat i per tant no podem donar cap informació al respecte". Aquest mitjà també ha intentat contactar, sense èxit, amb el cos de Mossos d'Esquadra.Aquest mitjà ha contactat amb l'advocada de la família, Elisabet Garcia, que ha corroborat tota la informació publicada per La Directa, i ha assegurat que l'única cosa que vol la família d'en Brian són: "Necessiten saber què va passar exactament per poder tancar el dol". És per això que l'advocada fa una crida a qualsevol persona que hagués pogut presenciar la detenció o el procés del trasllat, fins i tot a personal del CAP Mútua Terrassa, que pugui ajudar a esclarir els fets."No volem posar en dubte la professionalitat de ningú ni assenyalar culpables, demanem un escrutini màxim del que va passar aquella nit, per depurar responsabilitats", ha assegurat. Ara mateix el cas està "en" fins que es coneguin els resultats de l'autòpsia, que poden arribar d'aquí a dos o tres anys, o fins que apareguin noves proves.

