El Suprem avala reduir penes per aplicació de la llei del «només sí és sí» però demana estudiar‑ho «cas a cas»

Elha marcat aquest dimarts per primera vegada jurisprudència sobre l'aplicació de la llei del "només sí és sí" en el cas dels exfutbolistes de l'que van ser condemnats a tres i quatre anys de presó. En un comunicat i sense facilitar la sentència, el Suprem augmenta a nou anys les condemnes fins a nou anys perquè –tal com volien els recursos de les defenses- elimina un dels atenuants, però adverteix alhora que si no estigués en vigor la llei del "només sí és sí" la pena que hauria imposat, en total 10 anys.A la nota, el Suprem explica que al seu entendre la llei del "només sí és sí" podrà aplicar-se en benefici del reu quan els tribunals fixin ara una pena inferior a la que estava establerta abans de la llei, però ho haurà de fer "analitzant cas per cas, i no de forma global". Això val, segons el Suprem, per les qüestions pendents de judici, els recursos d'apel·lació i cassació, i també en executòries penals.En el cas de l'Arandina, el Suprem ha estimat el recurs de la Fiscalia i les acusacions que demanaven que no s'apliqués un atenuant a la sentència que va condemnar a 4 i 3 anys de presó dos exjugadors de l'Arandina per abusar sexualment d'una menor el 2017.El Suprem elimina aquest atenuant, fet que augmenta la condemna a 9 anys i un dia, però explica al seu comunicat que la pena que els acaba imposant, nou anys, és un any inferior a la que els hagués dictat abans de l'entrada en vigor de la llei del "només sí és sí", en aplicació de la normativa que obliga a aplicar el codi penal més beneficiós pel reu.La sentència tindrà el vot particular en contra del magistrat, que entén que caldria haver aplicat als exfutbolistes el mateix atenuant que ja tenien, però basat en la nova llei, de manera que els hagués reduït lleugerament encara més lesde presó.

