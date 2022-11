Aquestes són les restriccions a l'AP-7 per al pont de desembre

Elena fa una crida a la precaució al volant

Restriccions a la carretera durant el pont de desembre. El conseller d', ha aprofitat la roda de premsa sobre la reducció de la velocitat a 100 km/h al tram del Vallès de l'AP-7 per detallar quines seran les "" que s'implementaran durant elperEn aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit preveuen que hi hagi dues sortides i dos retorns amb centenars de milers de persones: un primer pont, i un segon del dimecres. La mobilitat prevista per la 1a operació és d’una sortida de 470.000 vehicles i un retorn de 240.000 vehicles, mentre que la 2a operació preveu una sortida de 420.000 vehicles i un retorn de 250.000 vehicles.Davant d'aquest, Interior desplegarà una sèrie dede caràcter preventiu amb l'objectiu de- Prohibició de la circulació de camions a l'AP-7 entre les 17 h i les 21 h del diumenge 11 de desembre.- Limitacions en la circulació de camions: durant les operacions sortides del dia 2 i el dia 7 hi haurà limitació de circular per la dreta i a 80 km/h en el tram central de l’AP-7 (Granollers-Martorell) i en la zona del sud de l’AP-7 on només hi ha dos carrils. En les operacions de retorn hi haurà limitacions de circular per la dreta i a 80 km/h en aquells trams de l’AP-7 on es col·loquin carrils addicionals en sentit contrari.- S'habilitaran carrils addicionals en diversos trams de l'AP-7 (entre Llinars i Montornès i entre Vilafranca i el Papiol) durant les operacions tornada, especialment pel diumenge 11 de desembre. Aquell dia també s'instal·larà un carril addicional a la C17 a l'altura de Ripoll.- També s'efectuarà un desplegament especial dels Mossos d'Esquadra al conjunt del territori per tal de vetllar per la mobilitat interna i els grans moviments de vehicles durant les operacions de sortida i retorn.El conseller ha tornat a fer una crida pera la carretera. "Prevenir les víctimes mortals depèn de l'de cadascú", ha remarcat Elena demanant ladesprés d'un mes deamb 17 víctimes mortals a les carreteres catalanes. "Darrere de cada víctima mortal i de cada ferit greu hi ha famílies destrossades; uns segons de distracció al voltant poden ser determinants", ha sentenciat el responsable d'Interior.

