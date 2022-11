Troben el cadàver d'un home momificat en una casa que volien ocupar

Unsa última hora de diumenge que en la casa en la qual es volien instal·lar hi havia una presència estranya. El. Ha avançat la notícia El diario de Valladolid. El succés ha passat a la capital de la comunitat autònoma i, segons el rotatiu, els ocupes van accedir a l'habitatge perquè pensaven que estava abandonat. Quan van entrar i es van trobar amb la sorpresa, van decidir trucar els cossos de seguretat.Segons les primeres anàlisis forenses, el cos de l'individu és el d'un home de 62 anys que. La policia també ha informat que la seva defunció hauria estat produïda per causes naturals, encara que els agents han recordat que s'ha d'esperar a l'autòpsia per confirmar la teoria.El diari també ha detallat queo notat, aparentment, la seva absència. Cap familiar, amic o persona propera va recórrer a la policia per alertar de la desaparició.Justament fa una mica més d'una setmana, les forces de seguretat de Gijón van trobar una. En aquest cas, no feia anys que havia mort, sinó mesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor