La Moncloa situa l'exministre Campo i la catedràtica catalana Díez com a nous jutges del TC

El ministre dels indults, al TC

El govern espanyol s'ha cansat d'esperar els jutges i ha decidit tirar pel dret. Per això, nomenarà aquest dimarts els dos nous magistrats del(TC) que li corresponen. Seran l'exministre de Justícia Juani l'actual vicepresidenta del(CGE) i exalt càrrec del govern espanyol,, tal com ha avançat El País i han confirmat fonts de la Moncloa aEl nomenament va en la línia de renovar els quatre magistrats del TC que tenen el mandat caducat. En un principi, el govern espanyol volia esperar que el CGPJ nomenés els dos magistrats del TC que li pertoquen, però veient el, la Moncloa ha decidit designar els seus nous magistrats mentre els vocals del poder judicials es posen d'acord. Els nomenaments s'aproven avui en consell de ministres.Quan es completi la renovació del TC, això hauria de permetre un canvi de majories. Ara com ara, l'alt tribunal espanyol està controlat per una majoria conservadora, però el govern espanyol vol aconseguir que això canviï. El CGPJ ha de nomenar dos jutges, un de progressista i un de conservador, que juntament amb els dos magistrats de caràcter progressista nomenats pel govern delhan de permetre aquesta sacsejada al Constitucional.Els nomenaments han aixecat polseguera, especialment pel que fa a Campo i el seu passat com a ministre. El PP ja ha criticat la designació, malgrat que és una pràctica habitual que també han dut a terme els populars. Un expresident del TC, Francisco Pérez de los Cobos, era militant del PP, i un exmagistrat de l'alt tribunal, Andrés Ollero, també va ser diputat al Congrés per part dels populars. A banda, Enrique Arnaldo i Concepción Espejel també són dos magistrats propers al partit que president Alberto Núñez Feijóo.Qui són els nous magistrats? Juan Carlos Campo, a banda de ser ministre de Justícia, ha fet una. Nascut a Sevilla, va assumir la cartera de Justícia agafant el relleu de Dolores Delgado. És doctor en Dret i jutge de carrera, però fa temps que no exerceix i ha estat durant molts anys vinculat al PSOE. Ja va formar part del govern de José Luis Rodríguez Zapatero, com número dos de Justícia.Campo era el ministre de Justícia que va tramitar els indults als presos polítics, decisió gestada a la Moncloa que es va materialitzar el juny de l'any 2021. Poques setmanes després, Sánchez anunciava diversos canvis a l'executiu i feia saltar el titular de Justícia per situar-hi la jutgessa Pilar Llop. Campo arriba al Tribunal Constitucional que haurà d'abordar carpetes sensibles, com ara el mecanisme de la Generalitat per esquivar lade castellà a les aules.Pel que fa a Laura Díez, és catedràtica de Dret Constitucional i jurista amb àmplia trajectòria. Nascuda a Barcelona, des del maig era vicepresidenta del(CGE). Des del CGE va avalar al juny, juntament amb la resta de membres, el mecanisme legal de la Generalitat contra la sentència del 25%. Abans, havia estat assessora de la Generalitat per a la reforma de l'Estatut i adjunta al Síndic de Greuges.

