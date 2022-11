Pas enrere en la conciliació: el PSOE bloqueja l'aprovació de la Llei de Famílies

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha denunciat queen el Consell de Ministres i ha mostrat la seva preocupació per aquesta nova demora perquè "és molt urgent per a les famílies espanyoles", han informat Europa Press fonts del departament que lidera Ione Belarra.El text que es pretenia aprovar inclou un, enfront dels set que havien proposat inicialment. En aquest sentit, Drets Socials ha recordat que la legislació "ha passat ja per tots els tràmits formals previs al Consell de Ministres" i que "és una fita del pla de recuperació", a banda de formar part de l'acord deper a l'any 2023.A més a més, el Ministeri de Belarra ha expressat la seva preocupació "pels constants retards en aquesta norma per part de l'ala socialista", subratllant alhora que la llei "és molt urgent" per als nuclis familiars que actualment no reben tot el suport que necessiten "ni en la, ni en la criança". En aquest punt, han destacat que la Llei de Famílies "crea nous permisos per facilitar la cura de nens i familiars, amplia les ajudes a famílies monoparentals femenines que seran reconegudes com a nombroses quan tinguin dos fills i". A banda d'aquest permís, a la Llei s'inclou un altre de vuit setmanes fins als vuit anys del menor, que es podrà gaudir de manera contínua o discontínua. Destaca, també, l'Així mateix,les famílies amb dos fills on un ascendent o descendent tingui diversitat funcional i les famílies amb dos fills encapçalades per una supervivent deo per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d'aliments, segons subratllen les mateixes fonts. L'acord pressupostari entre PSOE i Unides Podem contemplava que la Llei de Famílies aterrés al Consell de Ministres en tràmit d'urgència, la qual cosa implicava que arribés en primera volta a l'òrgan de govern abans que acabés el mes d'octubre.Des de Podem ja van alertar a finals del mes passat que l'aprovació de la Llei de Famílies semblava estar eni van apreciar en el PSOE algun intent de "rebaixar" l'abast de la normativa en els termes pactats. Per part seva, tant les associacions de mares solteres com les famílies nombroses han mostrat el seu descontentament amb la informació que ha transcendit de la llei.

