Incendi enmig de l'Eixample de Barcelona: tres persones ferides

🔴 #ÚLTIMAHORA | Incendi en un habitatge de l’Eixample: tres persones ferides lleus per inhalació de fumhttps://t.co/FmC4IAvo8j — btv notícies (@btvnoticies) November 29, 2022

⚠️🚌 Línia 141 #busbcn: per incidència a la via pública, sense circulació al carrer de Calàbria amb el carrer del Rosselló. La línia està desviada.

❌🚏 Parada anul·lada: 1267 - Calàbria - Provença pic.twitter.com/McXNgJifxe — TMBinfo (@TMBinfo) November 29, 2022

aquest matí de dimarts. Els Bombers de la capital catalana han arribat al carrer Rosselló, cantonada amb Calàbria, per un foc declarat aproximadament a les 7 del matí en un pis de la segona planta,d'aquest cèntric carrer barceloní.Fins a vuit persones han estat ateses in situ pels serveis d'emergències per inhalació de fum, encara que només tres han estat declarades com a ferides i enviades als hospitals. Diversos veïns han difós imatges de les flames,Per culpa de l'incendi i l'actuació dels Bombers,i la parada ha quedat anul·lada fins a nou avís.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor