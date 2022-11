Atacs simultanis amb arma blanca a Bèlgica

Situació d'. Almenys dues persones han mort i dues més han resultat ferides aquest en tres agressions amb arma blanca en diversos municipis del sud-oest de la capital de Bèlgica. Segons les informacions publicades pels mitjans locals, al voltant de les sis de la tarda,han estat apunyalats al districte d'Anderlecht, a la capital belga.Les víctimes no es coneixien entre si i, segons informació preliminar recollida pel periòdic La Libre.han resultat ferits, un d'ells en estat crític, i han estat traslladats a centres hospitalaris, informa el portal belga Sudinfo.Pocs minuts després, quan faltaven dos quarts per les set de la tarda, s'ha produït un segon atac al barri de Saint-Gilles, a menys de tres quilòmetres de distància d'Anderlecht. Un jove de 20 anys ha mort després de ser apunyalada en el coll., una altra persona ha estat atacada amb un ganivet, morint com a conseqüències de les ferides, segons la Policia local, que ha detallat que l'atacant ha estat finalment arrestat.Els cossos policials dels tres districtes han assegurat que,. De moment, les autoritats estan cercant els autors dels atacs de Saint-Gilles i Anderlecht. La Fiscalia està investigant els casos.

