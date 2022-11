VÍDEO | Un aficionat salta al camp amb una bandera LGTBIQ+ a Qatar

Un aficionado ingresó al campo de juego en el partido entre Portugal y Uruguay. El implicado fue capturado por la seguridad y sacado del campo.#Qatar2022 pic.twitter.com/ez4bwi7f2o — Joel Alvarado ⚽️ (@joelalvarado_93) November 28, 2022

Una de les imatges delha arribat aquest dilluns, al minut 51 del Portugal-Uruguai. Un aficionat ha saltat al camp amb lai amb una samarreta de Superman amb un. A la grada, xiulets. Al terreny de joc, cares de pòquer. Alguns aficionats han enregistrat l'escena i ho han compartit a les xarxes socials.L'àrbitre del partit,, ha aturat el partit, ha recollit la bandera de l'arc de Sant Martí i ha esperat que el personal de seguretat de l'estadi retirés l'espontani de l'escenari. Mentrestant, el senyal televisiu internacional ha aprofitat per emetre les millors jugades del partit. "", es podia llegir a l'esquena de l'aficionat. "", a la part del davant.Un dels focus de la censura que imposen Qatar i ladurant el transcurs del torneig futbolístic més important del món és que no es pot mostrar simbologia LGTBIQ+. Les amenaces de la FIFA han estat efectives i finalment no s'està lluint elamb la bandera, habitual en moltes seleccions. Una d'elles,, que va protagonitzar un gest que ha fet la volta al món , amb els jugadors tapant-se la boca com a gest de protesta.Les set seleccions que tenien previst que els seus capitans portessin aquesta insígnia van emetre unen què han lamentaven que l'organització els hagués advertit amb "" en cas que lluïssin el braçalet, com podria ser una amonestació amb targeta groga.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor