Guardiola, sobre tornar al Barça: «Si algun dia ens hem de retrobar, ho farem»

L'Antiga Fàbrica Estrella Damm ha acollit la nit d'aquest dilluns la, que reuneix els professionals del món del futbol més rellevants del panorama català.han estat reconeguts com els millors futbolistes de l'any, mentre que, com el millor entrenador.Quan el tècnic del Manchester City ha pujat a l'escenari a recollir el seu premi, ha estat preguntat per un. Guardiola no ha tancat la porta: "Si pensés que soc imprescindible, tornaria, però no és el cas.". Les declaracions han fet renéixer velles esperances que semblaven haver quedat apartades entre l'afició del Barça.Pel que fa a la resta de guardonats, la jugadora blaugranai el davanter de moda a Bèlgica,, han guanyat el premi als jugadors amb més projecció. Alèxia ihan estat els màxims golejadors catalans, amb 18 i 14 gols, mentre queha estat reconegut com el millor àrbitre. El, de la Lliga Iberdrola, ha rebut el premi especial del jurat., per la seva banda, han representat el futbol sala del país.

