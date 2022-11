Has rebut aquest missatge? Alerta, és una estafa

En aquest cas, des de la policia espanyola. El cos de seguretat de l'Estat ha publicat una piulada a Twitter en què demana desconfiar d'un SMS, suposadament, de l'en què l'entitat pública notifica el reemborsament de 461 euros a través d'un enllaç. És fals i es tracta d'un engany.Els ciberdelinqüents utilitzen el mètode de "" i suplanten la identitat de l'Agència Tributària per enganyar les víctimes perquè cliquin un enllaç. Si es cau en el parany, poden obtenir les seves dades i diners. És per aquest motiu que la policia crida a contrastar les notificacions amb la font oficial.El cos ha llançat diverses campanyes a les xarxes socials per a informar i conscienciar sobre elsi de la missatgeria mòbil relacionats amb la ciberdelinqüència. Tanmateix, recorda que una entitat bancària o de l'Administració no demanarà mai informació confidencial mitjançant SMS.

