Instafest: així pots generar el cartell del festival dels teus somnis d'acord amb Spotify

Una nova moda inunda les xarxes socials.s'està omplint de fotografies dels cartells ideals per cada usuari segons les cançons que més escolten a la plataforma de reproducció de música i pòdcasts. Tot, gràcies a, una eina gratuïta a internet creada per un estudiant i desenvolupador de Los Angeles, als Estats Units. Si la temptació és prou gran, aexpliquem com obtenir aquesta portada.Elés accedir al web d' Instafest i connectar-lo amb el compte d'Spotify. Només cal introduir el nom d'usuari, el correu o el número de telèfon que estigui enllaçat amb el perfil i la contrasenya corresponent. A continuació, es potque es vol que l'eina tingui en compte: les darreres quatre setmanes, els darrers sis mesos o tot l'historial complet.A partir d'aquí, hi ha l'opció d'ocultar elo mantenir-lo en el cartell. De la mateixa manera, és possible escollir la sevad'entre tres temàtiques: Malibu Sunrise, LA Twilight o Mojave Dusk. Es pitja a "següent" i el cartell es genera de manera automàtica. Ja tens el cartell del festival dels teus somnis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor