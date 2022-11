Un dels fills de Jordi Pujol esclata contra la docusèrie de Trueba: «Manipula, res de nou»

Trueba fa un documental pero el guió ja el tenia escrit.

s'alimenta de la opinió dels hatters de costum, i manipula las declaracions de els altres perquè el resultat sembli creïble.

Però és un diuen, diuen, diuen.

Res de nou. — Josep Pujol (@JosepPujol2016) November 27, 2022

Polèmica per, la nova docusèrie desobre la família Pujol Ferrussola. Un dels fills de l'expresident de la, l'únic que participa en aquest documental, l'ha criticat durament assegurant que "manipula les declaracions dels altres perquè el resultat sembli creïble". "És un diuen, diuen, diuen, però res de nou", ha denunciat en una piulada.La Sagrada Família va estrenar-se el passat 24 de novembre a(només el primer capítol). La sèrie consta de quatre capítols d'una hora i està codirigida per David Trueba i. L'argument s'endinsa en l'entramat liderat per la família i recorre durant més de 60 anys la història de la figura dei el seu cercle familiar.La docusèriecompta amb la participació de més d'un centenar dedel món de la política, eli la magistratura que han col·laborat o estudiat l'expresident de la Generalitat i membres de la seva família. Trueba ha explicat que la saga familiar dels Pujol està "esquitxada d'anècdotes, incidents i episodis memorables".

